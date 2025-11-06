綠議員披露王姓獸醫佐聲明強調沒去過案場 批中市府甩鍋

綠台中議員獨家披露王姓獸醫佐聲明 批台中市府甩鍋 讓他成為全國豬農的罪人。周永鴻提供

綠台中議員獨家披露王姓獸醫佐聲明 批台中市府甩鍋 讓他成為全國豬農的罪人。曾薏蘋截圖

非洲豬瘟今、明兩日逐步解禁，接下來也會爭取重回非疫區。台中市議員周永鴻今在民進黨直播節目出示王姓獸醫佐向他陳情，報告寫王姓獸醫佐「通報疫情」，但王嚴正否認。10月13日豬農打來說狀況改善、準備出豬，請他不用到現場。本來說不想要曝光，以為最後檢察官調查筆錄一公布就真相大白。但台中是否竟然在專案報告公然說謊，竟然甩鍋給他，讓他成為全國豬農的罪人。

民進黨今天直播節目「午青LIVE」，對於台中市長盧秀燕稱「拆彈成功，防疫成效顯著」，周永鴻怒斥，市府做事二二六六，還敢這樣講，非常噁心。獸醫說法不斷改變，在盧秀燕的專案報告中竟說「王姓獸醫佐堅持是『放線桿菌胸膜肺炎』」。

周永鴻今出示王姓獸醫佐向他陳請，並請他發聲明，「當時根本就沒有做出任何診斷、也沒有通報，當時人根本不在台中，何來初步判斷？」周說，台中市政府一開始推給紀姓獸醫師，現在又想推給王姓獸醫佐，遭兩人先後澄清，還好意思說「拆彈成功」。周痛批，台中市府所謂的調查報告，根本公然說謊。

他說，王說本來說不想要曝光，當時檢察官調查筆錄一公布就真相大白。但台中是否竟然在專案報告公然說謊，沒想到台中是否竟然甩鍋給他，讓他成為全國豬農的罪人。他連案場都沒去，哪裡來的誤判？他連農業局都沒去。

周說，王姓獸醫佐向他陳情指出，台中市府報告內容錯誤百出，根本扭曲事實。也透過提出三點聲明，要釐清真相。第一：市府報告寫「豬農10月13日諮詢王姓獸醫佐」，但實際上是豬農10月10日打電話告知他豬隻流鼻血，懷疑可能是放線桿菌胸膜肺炎（APP），王姓獸醫佐當時人在外地無法到場，也無法找獸醫一同前往。

第二，報告寫王姓獸醫佐「通報疫情」，但他嚴正否認。10月13日豬農打來說狀況改善、準備出豬，請他不用到現場。第三：直到豬農10月19日告知死亡數明顯增加，王姓獸醫佐才提出20日到現場了解，到場後說服豬農通報疫情。

