綠議員拋找「非典型」童子賢選台北市長？蔣萬安稱專注在市政

台北市長蔣萬安到台北市議會備詢。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對2026台北市長選舉，民進黨派誰出戰仍未定案，目前只有壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表態爭取參選，民進黨台北市議員許淑華認為，可考慮色彩較不鮮明，如和碩董事長童子賢等非典型的政治人物。台北市長蔣萬安今（27日）日被問及看法，他表示，持續專注在市政。

台北市議會今天開始進行市政總質詢，蔣萬安下午赴議會時，面對媒體提問，怎麼看許淑華點名童子賢可選台北市長？蔣萬安回應，離明年選舉還有很長一段時間，他今天到議會進行總質詢，就是持續專注在市政上。

廣告 廣告

媒體提問有關雙城論壇時程，蔣萬安指出，雙城論壇因為現在還持續地跟上海方在協調，很多行政細節還沒有定，有進一步結論，就會跟大家報告。

媒體也問蔣萬安怎麼看行政院今通過再修正版財政收支劃分法覆議案，蔣萬安說，他已經表達很多次，還是要呼籲行政院要提出具體的試算數字，我們才能夠有討論的基礎。

蔣萬安接受質詢時，國民黨籍議員李明賢也詢問針對明年選舉議題，蔣萬安強調，離明年選舉還有一年，對於他與北市府團隊，持續專注在市政推動上，這才符合市民期待。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

香港大火 陸委會：向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問

諷吳怡農「Bubble Boy」 楊智伃：像空心菜一樣一場空