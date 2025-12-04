綠議員拚命追問李四川何時辭職 蔣萬安笑嘆：考慮一下我市長的心情好不好

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市副市長李四川昨（3）日在網路節目中鬆口，表達參加黨內初選的意願，再度引爆外界對其動向的關注，台北市議會今（4）日進行市政總質詢，此事也成為焦點，綠營議員輪番追問李何時離職、是否已確定要參選2026新北市長、有沒有和市長蔣萬安交流過。台北市長蔣萬安今天受訪時被媒體堵訪，對於是否再度對李四川唱〈甲你攬牢牢〉，蔣萬安以笑帶過，而在面對議員連番逼問，他更忍不住無奈笑說：「也要考慮一下我市長的心情好不好？」

張文潔追問李四川何時辭職，李四川沒做出正面回答，蔣萬安笑嘆，「考慮一下我市長的心情好不好」。（圖／方炳超）

李四川日前接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，被問到是否參加黨內初選，他回應，只要黨中央辦初選並要他登記，他會「去登記」，並透露若新北市民認為他該承擔，「我就會承擔」。此番談話被解讀為表態參選，引發關注。

蔣萬安今天下午被媒體堵訪中，被問到李四川參選議題，表示兩人「無論在哪，心都在一起」。但當記者追問是否要再次高歌〈甲你攬牢牢〉？蔣萬安兩聲「哈哈」帶過，沒有再多做回應。

而今天市政總質詢，就有幾位綠營議員鎖定李四川辭職議題。民進黨議員張文潔在質詢尾聲時問李，「川伯！你在年初的時候跟我、跟媒體說，你是專業的副市長，你堅持未來絕不會參選，現在還是這個態度嗎？」

李四川坦言，若問他的意願，「我絕對不喜歡去參選」。但當張文潔再追問「你不喜歡去，那你會不會去？如果登記初選，你什麼時候辭職？如果沒有初選，指定你去選，你什麼時候辭職？」李四川笑了幾秒，未正面回答。

就在此時，站在一旁的蔣萬安突然插話，「欸！你們考慮一下我市長的心情好不好？一直要我副市長辭職。」現場瞬間一片笑聲。張文潔也回應，「因為李四川動向你也無法掌握，所以我才問他的嘛」，３人笑著結束這段質詢。

