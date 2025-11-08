綠議員拿新竹球場酸高虹安 黃揚明狠打臉：還不是林智堅蓋的

新竹市立棒球場重啟時程一再延後，目前確定趕不上明年職棒球季開幕，據傳職棒球隊味全龍擬與新竹市府解約，將不再以新竹球場做雙主場經營。民進黨新竹市議員楊玲宜嗆，這是新竹市長高虹安3年來惡搞棒球場的自食惡果。對此，媒體人黃揚明打臉楊玲宜，「如果不是林智堅蓋出一座會讓球員受傷的球場，味全龍現在主場還在新竹呢」。

高虹安上任後發現新竹棒球場改建出現嚴重缺失。（圖／高虹安臉書）

根據《自由時報》報導，由於新竹球場重啟時程一變再變，因此負責經營味全龍的龍來公司擬與市府解約。楊玲宜表示，如果龍來公司想解約，外界一點也不意外，因為沒有職棒公司願意承受4年無法使用球場帶來的虧損，現在才解約，恐怕也只是設停損點，高虹安市府應自行承擔後果。

廣告 廣告

對此，黃揚明發文打臉楊玲宜，「楊議員啊，如果不是林智堅蓋出一座會讓球員受傷的球場，味全龍現在主場都還在新竹耶....」黃揚明拿涉假學歷而淡出政壇的林智堅狠酸楊玲宜，「這議員水準真的跟小智一樣讚！」

新竹棒球場開挖發現用廢棄物填土。（圖／報系資料照）

針對龍來公司擬解約的傳聞，新竹市府表示，棒球場改善工程如期推進，目前仍以重新舉辦職棒比賽為目標，改善工程施工日期約266天，期盼能在明年6月完工驗收。市府指出，棒球場地下停車場因考量改善施工期間，地下室仍有臨時支撐，短期內無法開放，若改善項目陸續完成，就會撤離臨時支撐評估開放停車場。

市府強調，棒球場未來會朝非僅供練習或市級比賽使用，會以重新舉辦職棒賽事或國際賽事為目標，有關未來球場使用，市府尊重球團營運考量，無論如何，會持續推廣棒球運動，並與球團、各級中小學學校體育界保持溝通，確保公共建設符合市民期待與公共利益。

延伸閱讀

2026不選台北王世堅稱不想輸蔣家後代 陳揮文傻眼：牽拖什麼？

北市僅12里停班課 「咕嚕咕嚕」大軍灌爆蔣萬安臉書：還是蔣不聽

王世堅認他「連任機率95%」！蔣萬安：專心市政、不去想選舉