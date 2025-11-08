綠議員拿新竹球場酸高虹安 黃揚明狠打臉：還不是林智堅蓋的
新竹市立棒球場重啟時程一再延後，目前確定趕不上明年職棒球季開幕，據傳職棒球隊味全龍擬與新竹市府解約，將不再以新竹球場做雙主場經營。民進黨新竹市議員楊玲宜嗆，這是新竹市長高虹安3年來惡搞棒球場的自食惡果。對此，媒體人黃揚明打臉楊玲宜，「如果不是林智堅蓋出一座會讓球員受傷的球場，味全龍現在主場還在新竹呢」。
根據《自由時報》報導，由於新竹球場重啟時程一變再變，因此負責經營味全龍的龍來公司擬與市府解約。楊玲宜表示，如果龍來公司想解約，外界一點也不意外，因為沒有職棒公司願意承受4年無法使用球場帶來的虧損，現在才解約，恐怕也只是設停損點，高虹安市府應自行承擔後果。
對此，黃揚明發文打臉楊玲宜，「楊議員啊，如果不是林智堅蓋出一座會讓球員受傷的球場，味全龍現在主場都還在新竹耶....」黃揚明拿涉假學歷而淡出政壇的林智堅狠酸楊玲宜，「這議員水準真的跟小智一樣讚！」
針對龍來公司擬解約的傳聞，新竹市府表示，棒球場改善工程如期推進，目前仍以重新舉辦職棒比賽為目標，改善工程施工日期約266天，期盼能在明年6月完工驗收。市府指出，棒球場地下停車場因考量改善施工期間，地下室仍有臨時支撐，短期內無法開放，若改善項目陸續完成，就會撤離臨時支撐評估開放停車場。
市府強調，棒球場未來會朝非僅供練習或市級比賽使用，會以重新舉辦職棒賽事或國際賽事為目標，有關未來球場使用，市府尊重球團營運考量，無論如何，會持續推廣棒球運動，並與球團、各級中小學學校體育界保持溝通，確保公共建設符合市民期待與公共利益。
延伸閱讀
2026不選台北王世堅稱不想輸蔣家後代 陳揮文傻眼：牽拖什麼？
北市僅12里停班課 「咕嚕咕嚕」大軍灌爆蔣萬安臉書：還是蔣不聽
王世堅認他「連任機率95%」！蔣萬安：專心市政、不去想選舉
其他人也在看
新竹棒球場整修完後恐無法打職棒？ 市府嚴正澄清：明年上半年將完工驗收
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導新竹市立棒球場整修情況備受球迷關注，近期更有謠言稱新竹棒球場未來僅做三級棒球賽事之用，新竹市政府對此嚴正駁斥，且改...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
立委助理費爭議 大法庭將統一見解
停職中的新竹市長高虹安被控立委任內詐領公款，一審判刑7年4月，但二審認為《立法院組織法》相關規定恐違憲，她不構成貪汙罪，聲請釋憲並裁定停止審理，但憲法法庭審查庭僅花1個月就封殺、不受理。二審即將宣判，就算改認定高虹安只構成偽造文書罪，檢方一定上訴，未來最高法院「刑事大法庭」將承擔重任、統一法律見解，裁定立委助理費的法律定義。中時新聞網 ・ 18 小時前
高虹安二審12／16宣判 拚無罪復職
遭停職的新竹市長高虹安被控擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費，一審重判7年4月，二審台灣高等法院將在12月16日宣判，如果合議庭認為她挪用的費用不是「薪水或公款」，不構成貪汙罪、逆轉改判，高虹安可復職，也將影響藍綠白在明年新竹市長選舉的布局。中時新聞網 ・ 18 小時前
太子集團詐被告25人竟有19人交保！「不敗教主」諷刺：偉大的台灣司法
[Newtalk新聞] 太子集團主席陳志在全球從事電信詐騙，並安排親信在台指揮建立洗錢據點，台北地檢署查扣集團在台資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠及其他25名被告，但其中多達19人被交保，理財作家「不敗教主」陳重銘諷刺「偉大的台灣司法！」 針對太子集團此次25名被告中，有多達19人分別以3萬至100萬元不等交保，讓「不敗教主」陳重銘於臉書發文諷刺「45億耶，多少受害者家庭破碎！拘提25名被告到案，當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。偉大的台灣司法，76%被交保，我真的無言！」 大量網友也紛紛留言「聽您這麼說，我還不知道台灣有司法」、「45億的利息...交保金額，真是個笑話」、「難怪是詐騙王國」、「台灣的司法不改革，絕對變成壓垮政壇的最後一根稻草」。 此次台北地檢署拘提太子集團25人中，包括負責開設人頭公司的主嫌王昱棠、負責招募人員的辜淑雯、協助李添處理個人事務的李守禮、邱子恩，還有負責管理太子集團豪宅資產的凃又文等主要犯嫌，但法官審理後，先後裁准羈押辜淑雯、王昱棠、李守禮、邱子恩，唯獨凃又文交保30萬元。查看原文更多Newtalk新聞報導洗衣服掉錢包6分鐘就被撿走！網：錄得很清楚新頭殼 ・ 4 小時前
日職》NPB宣布設立長嶋茂雄賞 明年開始頒發
NPB（Nippon Professional Baseball Organization／日本野球機構）今日宣布，董事會已決議設立「長嶋茂雄賞」，以記念今年6月3日逝世的一代傳奇，獎項將由明年開始逐年頒發。TSNA ・ 1 小時前
吳永仁改造吳永盛 檢視吳子兵法的奧妙 富邦勇士隊的神奇24小時
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】24小時之內，台北富邦勇士隊新科總教練吳永仁創下兩項比賽紀錄，第一天星期六互傳媒 ・ 37 分鐘前
葉匡時幫宣布參選新竹市長 何志勇：期許新竹成「藍白合示範區」
[Newtalk新聞] 2026大選接近，交通部前部長葉匡時昨於臉書公布，「我台大政治系學弟，清華大學兼任助理教授何志勇，有意明年競選新竹市長。」 國民黨前發言人何志勇今（10日）也表明，期許2026新竹可以是「藍白合示範區」，用二階段初選或民調讓新竹市民可以選出最好的市長。 葉匡時昨出席「風城未來事 Next Hsinchu 城市沙龍」系列活動後，透過臉書發文稱，何志勇提出主張新竹市區鐵路應做地下化或高架化的「立體化」、串聯新竹前後站步行空間、興建新型新竹轉運站，並增加附屬商店營運，同時可考慮針對上班尖峰時間由新竹縣進入新竹市竹科通勤車輛收取通行費，並增加免費接駁交通工具，以有效降低塞車問題。 葉匡時並代為「官宣」，公開表明何志勇有意明年競選新竹市長。何志勇回應，葉匡時把他希望為新竹服務的想法說出來，葉匡時說這是「強迫勸進」，他也只能苦笑。 何志勇提及，2022年新竹「三腳督」，差點讓綠營派出的沈慧虹當選；2024總統大選三咖督，果然保送了總統賴清德執政；他想，2026新竹市長，唯一的大前提就是「藍白整合」，讓民進黨沒有當選可能。 何志勇提出，他期許2026新竹可以是「藍白合示範區」新頭殼 ・ 45 分鐘前
「阿公」古久保健二下台日媒也關注！點名有望是「他」接班桃猿帥位
體育中心／綜合報導樂天桃猿昨（11/9）閃電宣布主帥「阿公」古久保健二卸任，消息一出震撼球界，連日媒《體育日本》也撰文報導。FTV Sports ・ 5 小時前
打1休40遭酸爆菜市場盃 洋基主帥：尋找友誼賽機會
PLG職籃聯盟新軍洋基工程9日迎來隊史首戰，雖上半場一度以1分領先台北富邦勇士，但第三節防守崩潰，全場被攻下133分並投進21顆三分球，最終以106比133落敗。這場比賽也讓勇士創下聯盟單場得分與三分球命中數新高。中天新聞網 ・ 6 小時前
大巨蛋創逾百億元效益 商圈經濟活絡難「分不到1成」
北市商業處回應，會擴大特約店家範圍，亦針對小巨蛋展演活動派發商圈夜市折抵券，增加消費誘因。王欣儀表示，今年截至9月底，大巨蛋已舉辦87場球賽、12場展演活動，創造142億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅9.3億元、占總體6.6％；去年市府推出「大巨蛋Home Run台北」，6檔...CTWANT ・ 1 天前
43歲女星被萌娃「突襲美胸」！超狂好身材看不出是有17歲女兒的辣媽！
活動當天，Lala抱著好友的兒子合照，沒想到這位小萌嬰竟伸出小手勾住她的粉色針織背心，讓領口微微下滑、畫面瞬間成為「福利照」。Lala見狀又驚又笑，急忙用手環抱小孩，自嘲：「男娃太會給福利了！只能抱緊處理啦！」網友看了全笑翻，大讚這畫面「又可愛又好香」、「萌娃根...styletc ・ 1 天前
星宇前十月營收363.94億元 同期新高
星宇航空（2646）今（10）日公告2025年10月營收36.97億元，月增25.51％、年增19.33％，其中客運營收29.14億元，月增33％、年增12％，貨運營收為4.21億元、年增19％。中時財經即時 ・ 5 小時前
中職》被傳為桃猿下一任教頭好吃驚！平石洋介社群發文否認傳聞：完全沒談過
甫奪下今年中職總冠軍的樂天桃猿於9日結束與日職東北樂天金鷲以及韓職KT巫師的交流賽後，震驚宣布總教練緯來體育台 ・ 4 小時前
中職》日籍資深裁判木内九二生加盟中職裁判團隊 蔡其昌會長期盼台日裁判多多交流、共同成長
中華職棒「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」11月5日舉行，中職會長蔡其昌在頒獎典禮致詞透露不少訊息，包含新的中職APP、邀請日籍裁判、Trackman技術，以及落實好球帶挑戰等好消息。11月10日聯盟也公布日籍裁判人選，為非常資深的木内九二生先生！Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
#F1 紅旗！Piastri、Colapinto、Hulkenberg在同一彎發生上牆事故導致比賽暫停，讓今天的衝刺賽增添了許多變數#聖保羅衝刺賽
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 1 天前
降雨達標 宜蘭明（11）日停班停課
觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】宜蘭縣政府宣布明（11）日各機關學校停止上班、停止上課。根據氣象預報資 […]觀傳媒 ・ 2 小時前
星座理財(11月10日～11月14日)－雙魚座（2月20日～3月20日）廣結善緣 首重學習
土星雙魚，位於後段，繼續逆行。海王星雙魚，也繼續逆行。學習的磁場十分活絡，掌握住機會安排最熱門的AI學習。事業方面也同樣將焦點擺放在學習上，廣結善緣向貴人學習，關鍵性的重要抉擇稍安勿躁為宜。投資求財，隨著國際財金趨勢逢高調節為先。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數字：3、4、9、1及其組合。工商時報 ・ 1 天前
台癌揪捐髮 助3萬病友重拾自信
研究所學生蓓蓓過去因為愛美，常笑稱自己有容貌焦慮症，出門前總要花上大半天打理，害怕任何瑕疵被看見。直到一次家教中，遇見學生的母親是一位正與癌症奮戰的病友，用堅強與微笑面對疾病，讓她深受感動，也萌生幫助癌友的念頭。她想，雖然無法提供經濟援助，但她有一頭健康的長髮，或許能成為他們的力量，於是決定捐出頭髮，甚至勇敢剃光整顆頭，讓每一絲頭髮都能「物盡其用」。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰登陸菲律賓 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／孟嘉美、張皓宇 台北報導鳳凰颱風晚間登陸菲律賓，持續朝台灣逼近，氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐會出現致災性大雨。民視 ・ 16 小時前
PLG》辛苦了！李晧禎、南珉貞請媒體喝飲料
臺北富邦勇士本週主場開幕戰，今天將繼續迎戰新成軍的洋基工程，賽前Fubon Angels的韓籍啦啦隊李晧禎、南珉貞特地到記者室請媒體喝飲料，向媒體表達「辛苦了！」TSNA ・ 1 天前