綠議員掛看板指蔣萬安默許鄭麗文 藍議員：假議題

（中央社記者黃麗芸台北24日電）民進黨台北市議員洪健益今天表示，國民黨主席鄭麗文「親共急統」，台北市長蔣萬安「沉默就是默許」，所以掛街頭看板捍衛台灣；國民黨市議員柳采葳則說，這是假議題、真對立。

市議員洪健益今天在臉書發文表示，自己在北市街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接。認為鄭麗文上任後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔。

洪健益說，從中國端出美化共諜吳石的「沉默的榮耀」；到中國全國政協主席王滬寧下令要求統戰系統「學習吳石精神」，鄭麗文卻立刻出席紀念活動，簡直就是中國統戰的宣傳大使，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者深深擔憂。

他認為，中國統戰逼近台北，身為市議員不能視而不見，且讓人更憂心的是，面對這些議題，台北市長蔣萬安卻保持絕對低調。雙城論壇是統戰平台，蔣萬安不敢說；鄭麗文親共急統，蔣萬安也不敢吭聲。

「沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許」，洪健益說，他接受支持者建議掛起看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家「鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉」。

對此，國民黨市議員柳采葳透過媒體群組發文表示，如此投給洪健益就是投給一個「愛養共諜、包庇間諜案、還把國安當兒戲」的民進黨，且貼看板的速度比破案還快，造謠的力量比查共諜更勤快。

柳采葳說，現在民進黨議員面臨市議員初選，就開始用爛招奧步，民進黨若真有本事，就公開說清楚，大家是否支持民進黨這種「共諜門戶大開」的執政方式，這種看板就是民進黨式的假議題、真對立。（編輯：李錫璋）1141124