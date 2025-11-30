綠議員掛看板「投蔣就是挺鄭」 鄭麗文狠酸：賴清德要檢討怎不跟他合照

國民黨主席鄭麗文今反酸民進黨議員為選舉蹭自己和蔣萬安，卻不去跟總統賴清德合照。（圖／鄒保祥攝）

2026地方選舉在即，民進黨台北市議員洪健益日前在松山區大樓外牆掛上「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」看板，並酸國民黨主席鄭麗文朝「親共急統」路線狂奔。對此，鄭麗文今天（30日）受訪時反酸，民進黨議員為了選舉蹭蔣萬安、鄭麗文，怎不去跟總統賴清德合照，「萊爾校長要好好檢討，你的出現不能幫助綠營議員」。

民進黨台北市議員洪健益日前在臉書發文宣傳新看板，看板上寫上大大的「洪健益提醒您，投給蔣萬安就是投給鄭麗文」字樣，在網上引起討論，洪健益解釋，這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接，鄭麗文上任主席後，對兩岸議題頻繁動作，明顯朝向「親共急統」的路線狂奔。

對此，鄭麗文今天下午出席北市黨慶活動前接受媒體採訪反酸，民進黨議員為了選舉蹭蔣萬安、鄭麗文，卻不去跟總統賴清德合照，「萊爾校長要好好檢討，你的出線不能幫助綠營議員」。

媒體詢問，名嘴陳揮文19年廣播節目《飛碟晚餐》收攤，被質疑是與評論鄭麗文有關，鄭麗文聽後笑回，她不便評論電視台或個別節目，但她以前常常跟「輝文兄」同台，她尊重電台決定，「也不一定事事都跟我有關啊！」



