綠議員掛「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」海報 網留言嗆爆

台北市長選舉關注，民進黨台北市議員洪健益今（24）日在臉書發文，上傳自己在選區掛上的「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」海報，稱此舉並非挑釁、貼標籤，而是要提醒大家，鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合大陸統戰，台北市長蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉，此舉引來不少網友正反留言，當中有人批評「爛招」、「太糟糕了，那我一定要投蔣萬安」。

洪健益今天在臉書發文表示，有些朋友可能已發現自己在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，此舉不是挑釁，而是看不慣大陸的統戰動作越來越直接。他批評，鄭麗文上任國民黨主席後，對兩岸議題頻繁動作、明顯朝向「親共急統」的路線狂奔，這樣的訊號讓許多愛護台灣、疼惜台灣的支持者表示深深擔憂。

廣告 廣告

洪健益指出，最讓人更憂心的是，面對這些議題，蔣萬安卻保持絕對低調，沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許。因此，自己接受支持者建議，掛起這面看板，這不是要貼標籤，而是希望提醒大家，鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合大陸統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉。

不少網友也在洪健益的貼文留言，當中有人表達支持，但也有不少人批評，「這種亂連結對你的選情會更好嗎」、「建議議員少點政治口水，對社會對人民多點關心吧」、「整天抗中保台不會煩嗎」、「又在用卑鄙的爛招了」、「好喔，支持鄭麗文下架民進黨」、「太糟糕了，那我一定要投蔣萬安」。

【看原文連結】