綠議員掛「票投蔣萬安就是支持鄭」看板 鄭麗文反擊「非常有趣」：來蹭

政治中心／綜合報導

民進黨台北市議員洪健益日前透過臉書表示，可能已經有些朋友發現他在街頭掛上「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」的看板，洪強調這不是挑釁，而是看不慣中國的統戰動作越來越直接！對此，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席台北市黨慶前受訪稱，他們為了要選議員來蹭蔣萬安，來蹭鄭麗文，怎麼不去跟賴清德合照？

中國統戰逼近台北，身為台北市議員，他不能視而不見！洪健益進一步表示，但最讓人更憂心的是：面對這些議題，台北市長蔣萬安卻保持絕對低調，雙城論壇是統戰平台，蔣不敢說；鄭麗文親共急統，蔣也不敢吭聲。

沉默不等於支持，但在這樣的時刻，沉默就是默許！洪健益說，因此，他接受支持者建議掛起這面看板，不是要貼標籤，而是希望提醒大家：鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合中國統戰；蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉！

對於洪健益掛看板「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」，鄭麗文回應說表示，現在民進黨的議員非常有趣，他們為了要選議員來蹭蔣萬安、來蹭鄭麗文，怎麼不去跟賴清德合照呢？「萊爾校長，你要好好檢討一下了，好像你的出現並沒有辦法幫助你的議員們」，所以是民進黨應該好好去檢討。

