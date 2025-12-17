綠議員控女國中生吸毒…遭警打臉烏龍 網留言炸鍋：道歉啦

民進黨市議員黃瓊慧爆料桃園一名女國中生在教室內公然吸毒，結果警方證實是烏龍。（資料照／桃園市警察局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園一名女國中生日前被爆在教室內公然吸毒，但警方查扣器具、菸彈和女學生的尿液送驗後，均呈陰性反應。真相曝光後，第一時間發文稱是「喪屍煙彈」入侵校園的民進黨市議員黃瓊慧，其社群平台引來大批網友不滿，留言砲轟：「道歉很難？」

桃園一所國中上周傳出有女學生在教室內公然吸食俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯煙，事後翻白眼、身體顫抖，最後當場昏倒在地。黃瓊慧在社群轉貼爆料文，質疑校方無警覺、無作為，讓家長接走學生，錯失採檢驗尿時機。

然而，市警局少年隊長戴賢15日證實，針對女學生疑似施用喪屍煙彈電子煙產品，獲報後依法啟動調查，並將器具、煙彈及學生尿液送鑑驗公司，均呈現陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置。

結果曝光後，網友紛紛湧入黃瓊慧的臉書及Thread留言痛批，「妳不是第一次翻車了耶，還想硬拗？」、「議座您第一時間發文學生吸毒學校縱容處理不當。現在真相大白應該對慈文師生提出道歉吧」、「校譽這麼難建立，道歉很難嗎」、「妳的行為超級噁心」、「道歉不難，學校學生都被妳網路霸凌到母湯了，給個道歉吧…妳翻車是個人，但整個教育人員的努力不該這樣被抹滅」、「認錯很難嗎？」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

