綠議員控洪孟楷「反罷造勢找500元走路工」挨告 檢方不起訴：確有其事

洪孟楷對李宇翔提告違反《選罷法》，檢方予以不起訴處分。

民進黨新北市議員李宇翔於今年723首波大罷免投票前夕，指控國民黨立委洪孟楷聯手市府，透過宮廟、陣頭系統，動員500元走路工參加投票前的造勢活動，遭洪孟楷提告違反《選罷法》。檢方調查後發現，動員者並非洪孟楷，而是張姓宮廟宮主自掏腰包找人當走路工，儘管最後沒請到人，但新北地檢署認為李宇翔踢爆「確有其事」，故予以不起訴處分。李宇翔今（18日）公開不起訴處分書，要求洪孟楷公開道歉。洪孟楷則回應，不起訴書同樣證明自己的清白。

檢方調查指出，張男承認相關報導中的對話紀錄，確實是自己所為，他因為覺得洪孟楷做得很好，便想力挺對方，於是邀親朋友參與該場反罷免活動，也請受邀者再去找人參加，稱會自掏腰包500元，當作交通費、吃飯錢給每位走路工。張男強調，這筆錢是自己要出，跟投票無關，最後也沒有找到人，也就沒有付錢。

根據張男所述時間，是在該場反罷免活動前，檢察官認為，有宮廟人員以參與活動可獲得500元「確有其事，非捏造之情結」，考量該場造勢活動，與罷免案密切，被告李宇翔有相當理由確信其所述情節為真，自難認定有散布謠言及傳播不實之事的主觀犯意與客觀犯行，故予以不起訴。

李宇翔今日在臉書貼出不起訴處分書，稱法院清楚證明他當初的揭露有憑有據、確有其事絕非捏造，要求藍委洪孟楷公開道歉。並開臭洪孟楷既然主張「鞭刑嚴懲詐騙犯」，是否也該一視同仁、接受最嚴格的鞭刑？

對此，洪孟楷回應，檢察官雖做出不起訴處分，但也證明這件事跟他沒關係，強調沒做的事情就是沒有，反批綠營在大惡罷期間，藉由未查證資訊刻意影射，故意讓人不當連結，企圖影響投票結果，好險陰謀未能得逞，國人用不同意票向執政黨表態。洪孟楷也表示，選舉期間拜託支持者幫忙拉票、催票、投票，但絕對嚴禁違法行為，這是他的堅持，自始至終沒有改變。

