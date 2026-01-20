綠議員提名兩樣情！台南多人競爭 雲林部分人拚轉戰鄉鎮市長

民進黨雲林縣第1選區議員張維崢（前排中）欲轉換跑道參選下屆林內鄉長，昨到縣黨部填寫意向書。記者陳雅玲／攝影

民進黨台南、雲林下屆議員選舉兩樣情，南市許多選區綠營表態有意參選者，多過預計提名的席次，其中立委陳亭妃胞妹陳怡珍也是現任議員，面臨與彰化藍營姊弟各選縣長和議員相同處境；不過雲林綠營規畫提名議員18席，僅14人登記，將再整體布局。

綠南市黨部日前通過下屆市議員提名建議33席次，第10選區東區此屆僅1席，現任蔡筱薇要拚連任，立委陳亭妃派系的蔡旺詮、老將陳金鐘、湧言會卓佩于等人都有意挑戰，黨內預計提名3席；第6選區安南區現任郭清華、蔡麗青，預計提名3席，蔡拚連任，郭要交棒給女兒郭品辰，老將劉益昌、唐儀靜等人也有意角逐。

陳亭妃胞妹陳怡珍為第8選區北區、中西區議員，面臨姊妹同時參選市長和議員，陳怡珍說，仍忙於初選收尾，還沒有討論到這塊；該選區民進黨現有4席次，另有沈震東、周嘉韋、邱莉莉等，沈因當兵盼交棒給胞弟沈震南，周、邱均有意拚連任，湧言會林建南也表態參選，黨部預計提名4席。

另，民進黨雲縣黨部規畫提名縣議員18席，上周完成登記卻僅14人，部分議員評估轉戰鄉鎮市長，導致原訂本周啟動鄉鎮市長選舉登記，改為填寫參選意向書，作為提名與布局的重要依據。

截至昨中午8人完成填寫，其中林內鄉、褒忠鄉各2人，水林鄉、莿桐鄉、斗六市、元長鄉各1人，名單中包含非黨籍人士。現任雲縣第1選區議員張維崢欲轉換跑道參選林內鄉長，昨填完意向書，他說，尊重黨的初選機制，但絕不接受協調。

縣議員兼民進黨雲縣黨部執行長蔡永富說，雲林是民進黨艱困選區，只要願意為黨爭取勝利、有實力的人才，都可於本周五前到黨部填寫鄉鎮市長選舉意向書，後續將由選對會評估，若屬無黨籍但具競爭力人選，不排除協調、徵召方式推出。

