綠議員攻張善政沒衝火警現場 遭打臉：美福倉儲大火第4天鄭文燦才去

桃園市南門市場日前發生火警，民進黨桃園市議員王珮毓及青鳥網軍藉機攻擊桃園市長張善政，批張善政沒有第一時間到現場處理，桃園市議員詹江村打臉，2022年美福倉儲大火，時任桃園市長鄭文燦在事發第4天才去現場。

2022年美福倉儲大火第4天鄭文燦才去。（圖／翻攝詹江村臉書）

詹江村臉書7日發文：「連消費火災都能翻車，這就是民進黨三寶議員的水準。一堆青鳥還有民進黨三寶議員，看到南門市場火警好像撿到槍，在網路一直噴張善政，怎麼第一時間沒衝去南門市場救火？」

綠議員批張善政沒第一時間到火警現場。（圖／翻攝 王珮毓 臉書）

詹江村指出：「你們的老闆鄭文燦當市長，發生火災時在幹嘛？2022年美福倉儲大火時，我找了好久的報導，才查到鄭文燦『第4天』直奔現場了解狀況，說自己第一時間就掌握狀況進行各項指揮調度，結果這場火燒了多久才結束？足足21天！」再往前看，2015年新屋保齡球館大火，鄭文燦是第一時間到了現場，但是他在幹嘛？瘋狂發臉書打卡貼文直播！還被民眾嗆『投票給你不是看你打卡好嗎？』、『這種打卡交給SNG就好』，把市長當記者做，到底去現場幹嘛！？以上這些，桃園人都沒有忘記，所以平鎮曾經讓鄭文燦酬庸的王珮毓議員，不甘寂寞在Threads發文酸張善政，結果被一面倒洗臉，還被嗆是不是『火神的眼淚』劇中議員的原型。」

本月5日晚間南門市場火警，張善政6日就到現場處理。（圖／翻攝張善政臉書）

詹江村再指出：「張善政市長，第一時間掌握狀況指示全力救災，一直關心到深夜，隔天一早確認不會影響救災後，就去現場了解狀況，提出包括主動救助攤商、本月免租、中繼市場設置、全面安檢等四大善後方案，既沒有打卡衝聲量，也很穩當的進行災後處置，這才是一個市長該做的事情。青鳥跟一些民進黨議員就繼續在網路上崩潰沒關係，桃園人眼睛是雪亮的，沒這麼容易被帶風向。」

