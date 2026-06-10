綠議員涉賄護航違建 連同農業局前科長遭聲押禁見
民進黨桃園市議員張肇良昨（9）日因涉賄案被檢調搜索、約談。據檢方指控，張肇良利用議員身分向業者收賄，並向桃園市農業局前高姓科長關說，使業者違建倉庫免予查報拆除而得以使用。檢方今（10）日以涉犯《貪污治罪條例》收賄、圖利等罪嫌，當庭聲押張肇良與高姓科長。
桃園地檢署今日說明，張肇良涉嫌在2021年至2023年間，利用擔任桃園市政府顧問及市議員身分，收取業者賄賂並協助其在農地違法興建倉庫，張還替業者關說時任農地管理科長，使該違建倉庫免予查報拆除而得以使用。昨日桃檢肅貪專組檢察官李旻蓁指揮桃園市調處搜索張和高等5人住家及辦公室處所共9處、並通知張肇良等5名被告及1名證人到案。
經檢察官漏夜訊問後，認張肇良涉犯貪污治罪條例之公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪嫌；時任科長則涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌。有事實足認2人有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，今晨當庭將2人逮捕，並向法院聲請羈押禁見；其餘被告3人諭知以新台幣5萬至50萬元不等具保。
更多風傳媒報導
其他人也在看
財神爺報到！「3生肖」下半年好運爆棚 事業、財運都開花
2026年即將進入下半年，不少人關心自己的運勢變化。清水孟國際塔羅小孟老師近日分享下半年好運生肖排行榜，其中屬雞、屬牛及屬龍名列前三名，不僅事業運看漲，財運表現也相當亮眼，有望迎來豐收的一段時間。
暴雨狂炸鞋襪還是乾的！一票人激推這牌防水神鞋
近期梅雨鋒面發威，各地降雨不斷，不少通勤族都面臨鞋襪濕透的困擾，就有網友在社群抱怨，暴雨狂灌後，許多只標榜防潑水的鞋子都撐不了考驗，急需內行人建議真正的防水鞋款，瞬間引發不少網友共鳴，貼文也湧入大票人推薦，其中一鞋牌堪稱人氣王，多數人都稱讚穿過後就很難變心。
唐綺陽揭密「凍齡3星座」越老越有少年感！雙子靠好奇心、射手座永遠不服老
現代人大多追求凍齡，尤其是心態年輕，會讓整個人呈現出少年感。星座專家唐綺陽在Yahoo《唐綺陽占星私廚》中，與來賓趙傳聊到「年齡只是數字！心態年輕的三大星座」，只要太陽、月亮、水星、金星、火星等有這些星座，都會受到影響。
公車變「移動水簾洞」 乘客車內撐傘躲雨傻眼 員林客運：膠條日曬老化
受到滯留鋒面及西南風影響，彰化地區降下強降雨，許多民眾冒雨趕搭公車上班上學，沒想到坐進車內卻又再度「淋雨」。有乘客直擊，員林客運的車廂內嚴重漏水，整輛車成了移動式水濂洞，乘客不得已只好在車內撐起雨傘，才能避免被淋成落湯雞，忍不住搖頭痛批「真的很荒謬」。
台積電最狂營收仍被嫌？網酸「阿嬤都知道」 5大熱議一次看
台積電（2330）今（10）日公布5月營收，金額超過新台幣4,169億元，年增30.1%，引發網友討論，《Yahoo股市》今統整五大討論重點，其中，有網友表示，「我阿嬤都知道年增」、「台積電營收沒有1萬億都不及格」。
拿坡里8塊烤雞下殺199元 新品「派對Pizza塔」登場
夏季美食優惠戰升溫！摩斯漢堡、拿坡里披薩、繼光香香雞同步推出新品與優惠活動，拿坡里6塊烤雞與2塊烤腿排塊特價只要199元。
前天砍在阿呆谷！ 他全力融資「砸700萬買正2」 網急喊：兄弟還好嗎
台股本周劇烈震盪，不少投資人在大起大落的行情中上演「追高殺低」戲碼。一名網友日前就在PTT發文自曝，自己才剛在大跌時認賠出場，隔天見市場強彈後又火速追回部位，更直接融資重押約700萬元買進元大台灣50正2（00631L），誓言「長期投資、不停損不停利」，貼文曝光後瞬間引發熱議。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
早餐店稽查9家違規！拉亞漢堡「用重組肉未標示」早安美芝城未投保出包
早餐也要注意食安。衛福部食品藥物管理署今（10）日公布「115年早餐餐飲業稽查專案執行成果」，稽查239家早餐餐飲業者中共有9家違規，包括拉亞漢堡北市莊敬店，使用重組肉現場未標示與規定不符；早安美芝城北市忠順店，業主未依規定投保產品責任險，都遭北市衛生局依違反食安法裁處3萬元。（記者：簡浩正）
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
快訊／國道4車連撞！ 1人慘困車內
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
嫁豪門12年！台大五姬「戲劇依」近況曝…私下搭公車被認出
娛樂中心／周希雯報導前主播吳依潔曾是PTT掀起轟動的「台大五姬」之一，憑藉亮麗外型成為迷倒無數人的「戲劇依」， 2014年與神旺大飯店董事長的獨子蔡紹仁結婚後，成為豪門媳婦的她也淡出演藝圈。不過，近日她被民眾巧遇獨自坐公車，被認出也大方答應合照請求，40歲的凍齡美貌絲毫沒變，依舊氣質爆棚。
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
獨家／你敢信！警專午餐驚見2千隻龍蝦 學生嚇喊：太扯
警專過去曾被嫌棄伙食太差，一度引發議論，但這周菜單卻讓學生完全改觀！因為餐桌上竟然多出「2000隻龍蝦」。原來是因為正逢畢業季，校方也決定大手筆採購龍蝦、手扒雞等美食，讓全校師生都能加菜，周一更準備包子和粽子，希望畢業生面對特考，都能「包粽」!
台股爆 1.3 兆巨量收跌！專家點名「2人」瘋狂倒貨
科技股賣壓狂湧！台股今（10）日遭逢沉重打擊，午盤後指數急殺，終場重挫 1478.90 點，收在全日最低 43225.54 點，不僅失守月線（約 43349 點），更慘創史上第 6 大收盤跌點。今日成交值放大至新台幣1 兆3240億元，究竟是誰在倒貨？專家指出，背後最大元凶正是外資法人的連續調節。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
雨還沒下「先聞到味道」驚呆日本人！一票人有感：基本技能
全台一連好幾天下大雨，不過在下雨之前，你能聞到下雨的味道嗎？一名網友PO文分享，日前在日本跟朋友吃飯，聞到一股雨的味道，脫口「是不是快下雨了」，讓朋友驚呼「你是河童嗎？」貼文曝光後立刻引發迴響。
公審黃山料全網熱議 律師點破關鍵：影片讓多米多羅「人設崩壞」
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，批評他的書籍很水、是不合格的作家，並狠酸「不要浪費紙好嗎！」連日引討論，林智群律師說，這個影片讓多米多羅人設崩壞。多米多羅的人設是「講幹話」，結果這個影片讓大家了解到他竟然有料。
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。