綠議員涉賄護航違建 連同農業局前科長遭聲押禁見

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​民進黨桃園市議員張肇良昨（9）日因涉賄案被檢調搜索、約談。據檢方指控，張肇良利用議員身分向業者收賄，並向桃園市農業局前高姓科長關說，使業者違建倉庫免予查報拆除而得以使用。檢方今（10）日以涉犯《貪污治罪條例》收賄、圖利等罪嫌，當庭聲押張肇良與高姓科長。

桃園地檢署今日說明，張肇良涉嫌在2021年至2023年間，利用擔任桃園市政府顧問及市議員身分，收取業者賄賂並協助其在農地違法興建倉庫，張還替業者關說時任農地管理科長，使該違建倉庫免予查報拆除而得以使用。昨日桃檢肅貪專組檢察官李旻蓁指揮桃園市調處搜索張和高等5人住家及辦公室處所共9處、並通知張肇良等5名被告及1名證人到案。

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經檢察官漏夜訊問後，認張肇良涉犯貪污治罪條例之公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪嫌；時任科長則涉犯貪污治罪條例圖利罪嫌。有事實足認2人有湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，今晨當庭將2人逮捕，並向法院聲請羈押禁見；其餘被告3人諭知以新台幣5萬至50萬元不等具保。



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