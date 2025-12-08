綠議員爆台中多處發生「廚餘大戰」 盧秀燕：承包團膳業者需處理

民進黨台中市議員質詢市府廚餘去化政策。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市議會今天進行第4屆總預算二讀會審議，民進黨台中市議員陳俞融、陳淑華、謝家宜、江肇國、曾朝榮、林德宇及李天生，都提出質詢稱，市區飯店、餐廳及社區多處傳出不能倒廚餘，民間業者不願收廚餘，市府遲未公布所謂「整體處理方案」，需補貼學校團膳業處理費用。盧秀燕答詢稱，跟承攬行業都是夥伴關係，校園合約內包含收受廚餘，業者需先行履約。

行政院宣布後年起禁止廚餘養豬政策後，台中市每天近3百公噸家戶及餐飲廚餘去化壓力大增，市議員曾朝榮稱「市府號稱沒有廚餘大戰」，但餐廳廚房廚餘堆到爆，叫業者怎麼活？江肇國說，高鐵特區有學校團膳業者，擺明不收廚餘，質問環保局及教育局，有找全台中社區、餐廳、大樓及學校團膳業來談嗎？

江肇國要求盧秀燕承諾補貼團膳業者，環保局長吳盛忠答稱，正推動中長程多元處理計劃，拜託市民給點時間。

盧秀燕答詢指當初團膳業者承包要處理廚餘，要我們(市府)處理這樣合理嗎？學校營養午餐每年開標一次，中央政策從後年(2027年)起全面禁止廚餘養豬，預計明年10月，各縣市處理趨勢才會出來，台中市正進行「跨局處大計劃」，納入藍、綠及白黨派意見，獎勵辦法多元還在研議，包括補助家用廚餘機都可能是選項。

民進黨議員陳俞融提議，凍結「清潔隊管理-業務費」中「委託廠商辦理外埔綠能生態園區廚餘委託處理費及履約管理計畫」3千4百萬元，陳俞融提到，外埔園區號稱綠能示範，卻無法吸納主要熟廚餘，導致廚餘被迫進焚化爐燃燒，在市府提出明確的「外埔二期擴建期程」與「提升熟廚餘處理量能」具體承諾前，這筆管理費應予凍結。

