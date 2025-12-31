綠議員狂追蔣萬安問軍演 林珍羽霸氣嗆「那是賴的職責」

蔣萬安(左)雙城論壇演說被讚有高度，賴清德(右)則遭質疑挑釁對岸，成強烈對比。（合成圖／趙雙傑攝、資料照）

台北市長蔣萬安28日赴上海參加雙城論壇的演說贏得滿堂彩，不料近日共軍圍島軍演，竟被綠營議員借題發揮，追問蔣萬安的回應。既便輿論一面倒認為軍演與總統賴清德失言較相關，但民進黨議員許淑華仍一再追問蔣萬安，結果被白營議員林珍羽反嗆「那是賴的職責！」

蔣萬安28日在雙城論壇演說中強調，為政者的責任是要降低風險、控管危機、守護人民，捍衛我們所珍視的人本價值。他誠摯地期盼，也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽時，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮！這是他一直努力的目標。

而同樣在28日，綠媒播出的賴清德訪談節目中，賴稱中國大陸幾十年來未越雷池一步，是因「實力不到」。對岸29日隨即宣布發動「正義使命」軍演，此次圍台演習不只進行了實彈射擊的演練，也進一步迫近台灣領海、領空，甚至傳出疑似俯視台北101的無人機畫面。

許淑華(左)追問蔣萬安(中)共軍演習議題，林珍羽(右)一句「那是賴的職責」當場懟爆綠營。（合成圖／資料照、邱芊攝）

民進黨卻莫名鎖定蔣萬安，目前正值台北市議會審查預算，蔣萬安30日赴議會六大委員會送水果慰勞時，民進黨議員許淑華竟喊「請問是台北市的市長嗎？那你可以說明一下，你一回來軍演就來了？」蔣萬安對此微笑不回應；蔣萬安在分送議員橘子並合照時，許淑華追問「你還沒有回答我」，蔣萬安仍無回應。合照結束後，許淑華三度喊話「你要回應為什麼軍艦要擾台，不要不講話就離開嘛！」

蔣萬安僅笑著回「謝謝！」隨後轉身離去。而對此狀況，民眾黨台北市議員林珍羽則當場發聲直呼：「那是賴總統的職責！」也引發討論。

PTT網友表示「原來中華民國總統是蔣萬安」、「那現在擺在總統府裡那咖是什麼東西」、「賴一上任就軍演好幾次，怎麼不說」、「原來兩岸外交是台北市長管的？那校長可以下來了」、「還不是萊爾校長嘴秋」、「因為你主子是白目，嗆別人實力不夠」、「蔣家在台灣又執政了？」

