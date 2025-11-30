綠議員看板「投給蔣萬安＝投給她」 鄭麗文酸賴清德：萊爾校長好好檢討

民進黨台北市議員洪健益日前於選區看板高掛「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」。 圖：翻攝洪健益臉書

2026九合一選舉將於明年舉行，民進黨台北市議員洪健益近日在選區高掛「投給（台北市長）蔣萬安就是投給（國民黨主席）鄭麗文」看板，砲轟國民黨明顯朝向「親共急統」路線狂奔，「蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉！」鄭麗文今（30日）反嗆，綠議員為選舉蹭她，怎不跟總統賴清德合照，大酸「萊爾校長」要好好檢討。

鄭麗文下午出席台北市黨慶並接受媒體聯訪，被問到怎麼看有綠營議員高掛「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」看板，鄭麗文先是問記者，「你說的是那個洪健益嗎？」她表示，現在民進黨議員非常有趣，為了選議員，蹭蔣萬安、蹭鄭麗文，怎麼不去跟總統賴清德合照呢？「萊爾校長你要好好檢討一下了，好像你的出現並沒有辦法幫助你的議員們」，這應該是民進黨要好好檢討的。

最後，記者追問，是否認同投給蔣萬安就是投給妳？鄭麗文愣了一下，然後直言，這剛剛已經回答過了，隨即步入會場。

