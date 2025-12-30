綠議員籲促藍委審預算 蔣萬安：我已不是立委

（中央社記者陳昱婷台北30日電）115年度中央政府總預算案尚未通過立院審議，多名民進黨北市議員今天審查市府預算，呼籲台北市長蔣萬安發揮影響力，讓國民黨立委趕快審預算。蔣萬安僅表示，他已不是立委。

蔣萬安今天至台北市議會逐一拜會交通、警衛、工務、教育、財建及民政委員會，並送水果向議員慰勞致意。

民進黨台北市議員林延鳳向蔣萬安喊話，表示想替公務員爭取首都加給，請蔣萬安呼籲國民黨立委趕快審預算。同黨議員李建昌也請蔣萬安發揮影響力，讓中央總預算盡快付委審查。蔣萬安則笑著表示：「我現在不是立委了」。

此外，蔣萬安28日當日來回上海出席雙城論壇，中共昨天就宣布對台軍演。民進黨台北市議員許淑華今天見到蔣萬安時先說：「請問是台北市市長嗎？可不可以跟我們說明一下，你一回來軍演就開始了」。

蔣萬安僅「呵呵」兩聲未回應，送完水果並合照後就要離開，未回應許淑華持續詢問。

對於中共軍演相關議題，蔣萬安面對媒體堵訪同樣未回應。（編輯：蕭博文）1141230