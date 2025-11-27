綠議員籲找童子賢選台北市長？蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安。(記者田裕華攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕明年就是地方選舉，民進黨台北市長參選人選除壯闊台灣理事長吳怡農表態外，尚無其他人表態。民進黨北市議員許淑華說，或許可考慮找企業家，如和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物。蔣萬安今(27日)對此回應，離選舉還有很長一段時間，持續專注市政。

許淑華說，選戰關鍵在於誰能吸收最多中間選票，如只能保住綠營基本盤是不夠的，建議人選應該具備色彩較不鮮明，或許可以考慮童子賢等非典型政治人物。

蔣萬安今赴議會市政總質詢，會前受訪表示，他之前已經說過，離選舉還有很長一段時間，今天到議會來進行總質詢，就是持續專注在市政。

