綠議員籲桃市府提高婦幼車格比例 增設公共哺乳室與親子廁所

桃園市議會今（7）日進行市政總質詢，民進黨籍市議員李宗豪聚焦婦幼政策與非洲豬瘟防疫配套，呼籲市府以跨局處協作打造友善城市，從家庭照顧到產業防疫都應落實管理。

李宗豪表示，市府推動生育及育兒津貼雖可減輕家庭負擔，但僅靠發放現金不足以鼓勵生育，後端支持系統才是關鍵。建議由婦幼局整合各局處資源，推動「育兒友善城市」政策，提高婦幼車格比例，優先設於市場、醫院及公共停車場等人潮地區，並增設公共哺乳室與親子廁所，打造完整的親子外出環境；同時建議桃捷公司規劃婦幼車廂，提升公共運輸友善度。

李宗豪指出，托育資源集中於都會區，名額分布不均，龜山及新興重劃區托育需求高、候補名單動輒上百人，反映公共托育量能不足。建議市府加速設立托育據點，擴充公共與準公共托育服務，並汰換低底盤公車，方便家長推娃娃車出行。從交通、托育到公共空間，應以使用者需求為核心，讓政策落實。

李宗豪也關心非洲豬瘟疫情後續管理。桃園為北台灣黑毛豬主要飼養區，若全面禁止廚餘養豬，將大幅提高養殖成本，衝擊地方產業。呼籲市府持續與中央協調，在防疫安全前提下，逐步開放廚餘再利用，並落實監管與檢核標準。李宗豪強調，非洲豬瘟主要經廚餘傳播，未來若恢復廚餘養豬，市府應落實高溫蒸煮及疫調SOP，確保廚餘全程達90度、維持一小時以上，並升級設備、設置監視器與溫控紀錄，防止拍照上傳造假，杜絕防疫破口。

