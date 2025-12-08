綠議員要求環局長下台 謝國樑：馬仲豪做得相當不錯
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆河發生油污染事件，基隆市從11月27日起民生用水受影響，民進黨基隆市議員鄭文婷今天(8日)在議會提出臨時動議，要求環保局長馬仲豪為此負責下台，馬仲豪則反擊說，他要「敬告」鄭文婷議員，期盼在議事殿堂理性討論。基隆市長謝國樑答詢時則肯定地說，環保局同仁這段時間十分辛苦，整個自來水污染事件到目前為止，馬仲豪與環保局同仁做得相當不錯。
基隆市議會今天召開臨時會，民進黨市議員鄭文婷提出臨時動議，她指責市府未在第一時間盡快因應油污染事件，且稽查結果，發現正方倉儲、盛星動力等排放廢水，而這種情形已存在一段時間，環保局明顯疏於督導，她要求馬仲豪必須下台。
民進黨基市議員吳驊珈、張之豪、施偉政、陳宜、張顥瀚則要求謝國樑與馬仲豪就此事公開說明處理進度與後續處置，並要求在下會期做專案報告，國民黨、無黨籍議員則紛紛發言，肯定市府與環保局同仁勇於承擔處理，不該再被責難，應該被指責的是自來水公司。
馬仲豪答詢，他要「敬告」鄭文婷，尊重鄭文婷的情緒與立場和言論免責權，鄭文婷要他下台也好，離開議場也好，也不是第一次，他希望能理性討論。
被議員點名要環保局長下台，謝國樑指出，環保局長在上任這3年來，有許多事情有檢討空間，可以做得更好，但這次自來水的污染事件，他個人覺得「到目前為止，馬仲豪做得還是相當不錯」。他說，市府針對受影響7萬1175戶，補助更換濾心、購買包裝水、醫療費及清洗水塔費用，這些補助不應由市庫支出，市府會保留向台水公司求償。
更多自由時報報導
遭中共發布全球紅色通緝 沈伯洋帶女兒出門遭「突襲」！
獨家》「鄭習會」農曆年前後登場 北京開3前提：擋下賴清德軍購
兒涉霸凌賴瑞隆當面道歉！女童媽：只想制止傷害 敬佩賴瑞隆的擔當
綠能因涉貪個案遭汙名化 蔡英文疾呼強力肅貪：我不能容忍！
其他人也在看
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 56
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
玻璃瓶裝飲料「塑膠微粒」比寶特瓶高50倍！汙染源是它
塑料微粒無所不在，研究顯示瓶裝水中含有數十萬個塑料微粒，而根據一項來自法國的最新研究顯示，玻璃瓶裝的汽水、啤酒、冰茶與檸檬水，平均每公升飲料中約含100顆塑膠微粒，比寶特瓶或金屬罐裝飲料高出5至50倍健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 193
東北季風強襲！今起全台「降溫炸雨」 北台濕涼急凍15°C
今（8）日東北季風增強，全台天氣明顯轉變，清晨不少地區出現短暫強降雨。氣象專家林得恩表示，各地氣溫下降，北台灣濕涼有感，迎風面水氣增加、降雨明顯，建議外出民眾務必準備雨具。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 6
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 192
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 1 天前 ・ 1
入冬最強冷空氣下週撲台！恐跌破10度「全台急凍3天」
生活中心／周希雯報導今（7日）受輻射冷卻影響、早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，不過到了白天氣溫會回升，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度。雖然近期氣溫穩定溫暖，不過氣象專家吳德榮提醒，下週六（13日）將有「入冬最強冷空氣」，一路影響到下週一（15日），屆時恐挑戰10度以下最低氣溫。民視 ・ 1 天前 ・ 5
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 69
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 121
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 73
明東北風增強2地雨最大！週末恐迎「入冬首波冷氣團」 北部低溫探10度
天氣職人吳聖宇在臉書表示，隨著北方大陸高壓出海，台灣附近風向漸轉為偏東風，今天（7日）迎風面的東半部、恆春半島雲量較多，大台北東側、宜蘭、北花蓮以及南台東、恆春半島一帶雖然有零星降雨機會，不過對於外出影響不大，西半部則普遍是晴到多雲，各地白天都相當溫暖。專...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 2
三波冷空氣接力！北部濕冷開局 周末迎最強寒意
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（8）日表示，本週將連續受三波冷空氣干擾，從今天起東北季風明顯增強，北台灣 […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
一週體驗春夏秋冬！東北季風接連報到 週末有感降溫
氣象署表示，8日（週一）至9日（週二）：北北基宜容易下雨，要注意局部大雨；桃竹、花東、恆春局部或零星短暫雨；苗栗以南天氣穩定，但8日清晨要注意局部霧。而桃園以北、宜蘭整天偏涼，高溫只有21至23度，其他地區白天算舒適，但是夜晚晨間也有涼意， 沿海地區風大時感覺會...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 64