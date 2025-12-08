綠議員要求環局長下台 謝國樑：馬仲豪做得相當不錯

民進黨基隆市議員鄭文婷今天(8日)在基隆市議會臨時會發言，針對基隆市自來水連日來遭受污染，她要求基隆市環保局長馬仲豪為此負責下台。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆河發生油污染事件，基隆市從11月27日起民生用水受影響，民進黨基隆市議員鄭文婷今天(8日)在議會提出臨時動議，要求環保局長馬仲豪為此負責下台，馬仲豪則反擊說，他要「敬告」鄭文婷議員，期盼在議事殿堂理性討論。基隆市長謝國樑答詢時則肯定地說，環保局同仁這段時間十分辛苦，整個自來水污染事件到目前為止，馬仲豪與環保局同仁做得相當不錯。

基隆市議會今天召開臨時會，民進黨市議員鄭文婷提出臨時動議，她指責市府未在第一時間盡快因應油污染事件，且稽查結果，發現正方倉儲、盛星動力等排放廢水，而這種情形已存在一段時間，環保局明顯疏於督導，她要求馬仲豪必須下台。

民進黨基市議員吳驊珈、張之豪、施偉政、陳宜、張顥瀚則要求謝國樑與馬仲豪就此事公開說明處理進度與後續處置，並要求在下會期做專案報告，國民黨、無黨籍議員則紛紛發言，肯定市府與環保局同仁勇於承擔處理，不該再被責難，應該被指責的是自來水公司。

馬仲豪答詢，他要「敬告」鄭文婷，尊重鄭文婷的情緒與立場和言論免責權，鄭文婷要他下台也好，離開議場也好，也不是第一次，他希望能理性討論。

被議員點名要環保局長下台，謝國樑指出，環保局長在上任這3年來，有許多事情有檢討空間，可以做得更好，但這次自來水的污染事件，他個人覺得「到目前為止，馬仲豪做得還是相當不錯」。他說，市府針對受影響7萬1175戶，補助更換濾心、購買包裝水、醫療費及清洗水塔費用，這些補助不應由市庫支出，市府會保留向台水公司求償。

基隆市環保局長馬仲豪面對民進黨基隆市議員鄭文婷要求下台負責，馬仲豪不卑不亢地說，他尊重鄭文婷議員的言論免責權，但仍期盼有理性討論的空間。(記者俞肇福攝)

民進黨議員鄭文婷今天(8日)在議會發言，她要求環保局長馬仲豪負責下台；對此，基隆市長謝國樑則說，他認為馬仲豪在這件事情處理得相當不錯。(記者俞肇福攝)

