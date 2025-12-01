綠議員談雙城論壇立場 蔣萬安：中華民國台北市長

（中央社記者黃麗芸、楊淑閔台北1日電）台北市議員洪健益今天表示，雙城論壇不公開、不透明，若出席立場為何；台北市長蔣萬安說，「我就是中華民國的台北市長」。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆。民進黨市議員洪健益質詢表示，自己近日在北市街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板，這是要善意提醒蔣萬安，也是警告所有親中人士的一個態度。

洪健益說，國民黨主席鄭麗文上任後迄今的親中速度遠不及國民黨內人士認同，當然這是國民黨的家務事，但她提到「讓台灣人自豪的說我是中國人」，詢問蔣萬安這意思到底是中華民國還是中華人民共和國。

蔣萬安答詢表示「我是台灣人、也是中華民國國民」。

洪健益緊接著問，那到雙城論壇時是否敢大聲說「我是中華民國的首都市長」；蔣萬安說，一直以來立場都非常堅定，就是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權及守護台灣民主法治，「我就是中華民國的台北市長」。

洪健益認為，中國統戰無孔不入，但蔣萬安受訪若談及政治問題時常選擇沉默，這不是處理問題的態度，希望蔣萬安不是默許一個中國就是中華人民共和國。現場還致贈救生圈給蔣萬安，「古有枯木救命、今有泳圈救命」，要保蔣萬安的政治命，希望遇到深水區問題能直球對決。

話鋒一轉，洪健益提到，雙城論壇為「四不一沒有」，不公開、不透明、不划算、不安全、沒有台灣。認為歷年隨團出國人員和非官方的民間人士都是不公開徵選，私相授受、黑箱作業；且中國對台灣的敵意大家都知道，但談什麼內容都未對市民事先報告過，去到那邊左躲右閃，規避議會監督，前台北市長柯文哲就因演講稿鬧雙包，導致中國不能諒解，其政治路也打折扣。

洪健益說，他自蔣萬安上任以來，就要求應向柯文哲要回雙城論壇經費新台幣100多萬元，迄今仍未做，每年還要再花錢舉辦雙城論壇，談什麼都不知道；蔣萬安答說，議員講的都不是事實。

洪健益表示，共軍、共艦持續擾台，希望蔣萬安能將此問題告訴對方，不要再來亂了，並擔心蔣萬安今年去雙城論壇陪笑、立場踩不定，國民黨的下限就真的不好看了，不要永遠只是不沾鍋的帥氣市長，希望能好好處理兩岸問題，自己是主張不要參加雙城論壇，但看來蔣萬安今年還是要前往上海。

蔣萬安表示，陸委會對雙城論壇成果也是肯定和樂見，台北市政府就是聚焦市政議題，此活動已經15年了，還是會持續，至於100多萬元部分目前依規定掛帳、辦理。（編輯：張銘坤）1141201