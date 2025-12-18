綠議員護航公報私仇？她痛批：把預算當兒戲

▲民進黨北市議員簡舒培遭質疑索資行為已令市府基層同仁苦不堪言。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市議會民政委員會今（18）日下午原排定審議原民會、客委會、政風處及法務局等單位預算。不過，11月25日時民政委員會曾要求台北市副市長林奕華列席，說明有關議員索資解禁不需3日內提供爭議，但是今日林奕華以有重要會議為由未出席，委員會召集人、民進黨議員許淑華批評市府不重視委員會決議，因此暫停審議民政相關局處預算。對此，前台北市政府副發言人郭音蘭表示市政監督應回歸理性，而非淪為政治鬥爭的工具，不該把預算當兒戲。

廣告 廣告

郭音蘭直言，許淑華大動作護航簡舒培議員，完全是「新潮流姐妹花」互相掩護的精彩演出，質疑其背後動機僅是為了政治利益，聯手打擊蔣萬安市府，甚至不惜將預算當成綁架政務官的籌碼。

郭音蘭表示，對於議員「合法、合理」的索資權限，北市府一向絕對支持並依法辦理，但監督不應演變成霸凌。她指出，簡舒培過去的索資行為早已令基層同仁苦不堪言，更被私下封為「索資佛地魔」，其行徑包括長期以海量、非必要的索資需求，嚴重壓迫基層公務員的工作量與身心健康； 簡舒培竟在索資單上私自加註「提供資料違反《刑法》將送辦」等威脅性文字，讓奉公守法的公務員在恐懼與高壓下工作，嚴重打擊士氣。

郭音蘭強調，正是因為過去存在這類不可理喻、超乎常理的索資行為，北市府為了保護基層同仁不被惡意刁難，才必須針對索資期限進行制度化的調整，確保行政效能與公務員尊嚴。

對於許淑華為護航姐妹淘而阻撓預算審查，郭音蘭痛批：「只因副市長未列席就不審預算，這不是監督，而是公報私仇！」她質疑，新潮流姐妹花將神聖的預算審查當成兒戲，置市民權益於何地？呼籲兩位議員應停止政治操弄，還給台北市議會一個專業、理性的問政空間。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

軍購又出包？國軍「監偵型無人機」遭爆激似大疆 藍委質疑貼牌貨

貪污撤銷！復職第一天喜與消防猛男同框 高虹安宣布這項大利多

二審貪污撤罪！高虹安復職支持者獻花迎接 哽咽喊：我回來了