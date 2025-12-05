綠議員護航賴瑞隆兒霸凌 徐巧芯痛批：為政治前途美化

有意角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，他的兒子傳出涉及校園霸凌事件，引發外界關注。民進黨高雄市議員簡煥宗在臉書發聲護航，認為事件起因只是踢足球時的界外球爭執，卻因賴瑞隆參選而被放大成政治事件。國民黨立委徐巧芯則在臉書痛批，批評民進黨不該為政治前途美化校園霸凌。

徐巧芯。(圖/截自徐巧芯臉書)

簡煥宗4日在臉書粉專發文表示，一個小男孩跟同學踢足球，為了1顆界外球跟同學起爭執，卻變成一起政治事件，變成媒體公審一個小男孩，把這件事情說成家醜、說成霸凌。簡煥宗質疑這個發生在台灣高雄的事件，只因為孩子的爸爸要選高雄市長，強調「他只是一個小男孩」。

徐巧芯今（5）日在臉書粉專開嗆，因為他爸要選高雄市長，校園霸凌就可以美化成「他只是個孩子」？她強調，把人堵廁所、嗆聲打死人、賞巴掌，校園霸凌零容忍，民進黨不要為了他老爸的政治前途昧著良心說話。

賴瑞隆。(圖/中天新聞)

此事在網路上也引發熱烈討論，網友紛紛留言表示，「想起了金句~他只是個孩子呀」、「綠色是個原諒的顏色，沒事的顏色」。還有網友認為，「今天如果是藍的政治人物他的小孩發生這種事，你看綠營會不會說，唉呀，他還只是個孩子，不要跟他計較，我猜是不會啦」。

