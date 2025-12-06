綠議員護賴瑞隆兒「只是孩子」！李明璇痛喊：身為母親無法接受胡扯護航

綠委賴瑞隆有意角逐明年高雄市長，不料近日被爆料其8歲兒子在學校霸凌同學。對此，民進黨議員簡煥宗緩頰，認為事態沒有那麼嚴重，「他只是一個8歲小男孩」，喊話不要上升到政治事件。這讓小時候經歷過霸凌經驗且又身為母親的前國民黨發言人、松山、信義議員擬參選人李明璇不忍發聲了。

李明璇回憶起自己小時候被霸凌的經驗。（圖/資料照）

李明璇今天（6日）在臉書發文表示，「小時候的我，其實經歷過一段校園霸凌。現在回頭看，我當時被霸凌的原因甚至有點『荒謬』，因為霸凌我的那位女同學，她暗戀的男生喜歡我。就這樣，現在回想好幼稚又無聊的理由，卻足以讓一個小孩承受許多莫名的攻擊」。

李明璇指出，「那年代剛流行『無名小站』，有人會在上面匿名取笑辱罵我；大姐頭一句話，班上同學就不敢跟我說話；那時候我最害怕的不是考試，而是課堂的『分組』，只要有同學主動跟我一組，就會跟我一樣的下場。甚至打掃時間，我還曾親眼看見垃圾被倒在我的桌椅上」。

賴瑞隆被爆料其8歲兒子在學校霸凌同學。（圖/資料照）

李明璇坦言，「那段時間，我幾乎以淚洗面，根本沒辦法專心讀書。更讓我窒息的是，那些霸凌的同學，他們的父母幾乎都是學校的老師、校長。明明被欺負的不只我，卻沒有人敢『告狀』。我也不敢跟爸媽說，一方面怕他們擔心，一方面更怕『為自己伸張正義』會變得更糟。那段日子，我去學校真的很痛苦，後來還有跟我要好的同學，恐懼到直接不來上學了。如果不是教會小組同儕的陪伴，我大概很難熬過那段時光」。

因此，李明璇直言，當看到某政治人物的兒子，被指控追打女同學、猛打太陽穴、在廁所外圍堵12分鐘、甚至嗆聲「出來就打死你」時，自己心裡那塊曾經受傷的位置，又被狠狠戳痛了一下。這不是小孩之間的玩鬧，這是會在孩子心裡留下陰影的「霸凌」。而自己更心疼那位女同學，女同學承受的比自己當年還嚴重得多，自己完全能體會其恐懼和無助。

李明璇指出，這件事情自己最沒辦法接受的是，那位民進黨簡姓議員的胡扯護航，什麼叫做「只是一個8歲小男孩」？身為一位母親，如果今天是自己3歲的女兒被關在廁所，就算只有1分鐘，自己都會立刻衝到學校捍衛女兒，更何況是被圍堵12分鐘，她不會再像小時候那樣姑息暴力了，那只會讓欺善怕惡的人更變本加厲。

簡煥宗、賴瑞隆。（圖／簡煥宗臉書）

李明璇強調，霸凌就是霸凌，沒有政治光環保護，也沒有合理化的餘地。一個8歲小孩的言行，能像一個闖蕩江湖已久的小混混。若不是長期縱容，就是疏於管教，出了問題。不過，也請網友們氣憤之餘，不要肉搜。孩子犯錯，是需要被引導、被教育。真正該負責任的，是有能力介入、卻選擇沉默的「大人」。

李明璇相信，每個孩子都可以被教導成為更好的人。她也理解「小孩犯錯，父母心最痛」的感受，可是「養不教，父之過」，孩子犯錯，父母就該帶頭示範「什麼叫負責任」。現在最該做的，就是親自帶著孩子去登門道歉。選舉可以再來但孩子的成長不能重來，先別忙著選市長了回家，好好陪小孩吧。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

◆若發現兒少遭受不當對待，請撥打保護專線：113

