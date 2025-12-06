綠議員護賴瑞隆兒「只是8歲小孩」 今再發聲...網友全炸鍋

立委賴瑞隆（中）與高市議員簡煥宗（左）。（資料照／賴瑞隆服務處提供）

民進黨立委賴瑞隆表態參選高雄市長，就讀國小的8歲兒子卻被爆霸凌同學，引發風波。對此，民進黨高雄市議員簡煥宗4日在臉書發文聲援，要外界不要上升成政治事件，結果引來大批網友抨擊，國民黨立委徐巧芯更開嗆「校園霸凌零容忍」，然而簡煥宗似乎不以為意，今（6）日再度發聲了。

簡煥宗4日在臉書發文指，賴瑞隆的兒子和同學在踢足球，為了一顆界外球，跟同學起爭執，結果演變成一起政治事件，導致媒體公審一個8歲小男孩，把事情說成家醜、霸凌，但他認為這件事只是因為賴瑞隆要選高雄市長，而被公審的只是一個8歲小男孩。

貼文曝光後，引發一番爭議，網友一面倒不認同，「那你也是護航的很快」、「你到底是出來救火還是澆油？」、「今天霸凌的是你兒子你就不會這樣說了」、「又在雙標喔」、「你也是那種自己生病，確要別人吃藥的人」，立委徐巧芯也留言：「8歲的時候我平時上學，假日在家裡早餐店幫忙工作。霸凌就是霸凌，校園霸凌不應該被縱容，只因為他爸要選高雄市長。」

面對網友的怒火，簡煥宗沒有多做回應，今天則在臉書發文，透露去參加內惟國小、九如國小、鼓岩國小、鼓山國小的校慶，看到滿場孩子的笑容與活力，認為這是再次提醒大家：「教育的本質，是陪伴與教導，不是一味地苛刻責難。」

簡煥宗指出，在孩子的成長過程中，犯錯並不是羞恥的事，而是必經的學習階段。跌倒了再爬起來，做錯了再調整，只要願意改進，就是寶貴的成長。大人能做的，就是給孩子足夠的空間、耐心的引導，以及相信他們能變更好。每一個孩子，未來都有無限的可能，別因大人的紛擾，阻礙了孩子的未來。

簡煥宗這則貼文，讓網友聯想到他日前聲援賴瑞隆兒子的發言，因此底下留言又是砲火猛烈：「參加小學校慶的時候，有沒有跟學生說，就算被霸凌被堵在廁所不要緊張，對方只是8歲」、「支持霸凌的議員拜託不要出來秀下限了」、「對比你前面的發言，好諷刺喔」、「挺霸凌的議員還敢參觀小學」、「漠視霸凌的人，有什麼資格談打造溫暖的學習環境？」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

