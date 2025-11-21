綠議員質疑北北基桃颱風假不同調 張善政曝有這些考量

桃園市議員李光達指出，「基北北桃合作交流平台」成立目的是打造共同生活圈，但鳳凰颱風放假決策桃園卻不同調，造成民眾與企業混亂。(圖/黨團提供)

記者黃雅蘭

桃園市議會昨(20)進行市政總質詢，民進黨籍市議員李光達質詢時聚焦交通執法、南門市場大火後續，以及北北基桃治理平台效能。李光達指出，「基北北桃合作交流平台」成立目的是打造共同生活圈，但鳳凰颱風放假決策桃園卻不同調，造成民眾與企業混亂。他強調，颱風假不是「開不開心」的問題，而牽涉產線排程、交通安全與經濟損失，地方政府應保持大方向一致，避免市民在縣市交界生活或通勤時遇到不同標準。他要求市府檢討平台運作，強化跨縣市溝通，避免重大政策再度出現落差。

對此，市長張善政說明，基北北桃合作交流平台設有市長、副市長及局處層級的聯繫會議，其中市長及副市長層級約每年各召開一至二次，局處層級則依實際需求隨時召開，涵蓋交通、教育等各領域，確保溝通暢通。目前各縣市皆積極推動治理平台，密切掌握跨縣市政策合作情形。

對於北北基桃颱風假不同調，張善政指出，各縣市因地理與通勤狀況不同，放假與否會有所差異。市府在決策過程中，已與基隆、台北、新北等首長進行溝通，並針對彼此對可能不同步的情況皆事先掌握。張善政說，今年夏季曾遇到僅大園、蘆竹、新屋、觀音沿海4區停班停課，但該4區與其他行政區間通勤、通學往來密切，導致部分教師停班而學校仍須上課的情形。針對此狀況，市府已完成通盤檢討，並依據通勤特性與整體安全考量，做出此次鳳凰颱風全市停班停課的決策，以確保市民安全、減少混亂。

李光達質詢時並提到，交通裁罰長期存在「說一套、做一套」的問題。他強調，執法單位口頭承諾「能勸導就勸導」，但實際執行差異大，市民普遍感受不到彈性，抱怨中央政府「搶錢」。他引用全國數據指出，近年交通罰單大幅增加，2020年全台裁罰金額約200億元，2023年突破300億元，每年平均成長15%。李光達質疑，依現行規定地方政府可分得約75%以上罰款收益，是否讓地方政府無形中依賴罰單作為財政來源。

張善政回應，會對於個案會進一步瞭解具體事證，若發現員警態度不佳，市府必定檢討改進。警察局長廖恆裕表示，對於輕微違規部分，已提醒第一線員警應以同理心處理，維持良好互動。至於個案中民眾因闖紅燈而受罰，民眾主張當時為黃燈，屬雙方認知差異，現場員警則依實際狀況做出判斷，執法程序並無不當。另針對未依順向停車及遭民眾檢舉等其他案件，警方均依相關法規執法無疑義，但同時也將檢視員警有無態度不佳等情形，並持續強化教育訓練。

李光達也針對南門市場大火，關注攤商生計及全魚市場老舊建物受損情況。他要求市府在釐清產權與保險責任的同時，從寬認定、提供攤商過渡期補貼，避免影響基本生計。他表示，南門市場是桃園指標性傳統市場，未來重建應朝安全、現代化方向推動，並在公平保障攤商權益前提下形成最大共識，讓市場盡速恢復營運、重獲人潮。

經發局長張誠回應，該魚市場是桃園鎮公所時期所興建，並領有使照，但該市場仍涉及部分私權問題，需進一步釐清，市府正與地主協調相關權屬關係。至於受火災影響之公有攤商皆有投保，市府將盡力提供攤商最大的協助，並力拚在農曆春節採購季前，協助受損攤商恢復營業，且預計於明（115）年啟動南門市場重建計畫。