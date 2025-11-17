綠議員質疑台中人口增、垃圾驟減 環局：總量沒變、中央調整分類

民進黨台中市議員痛斥市府操弄垃圾統計數字。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊、蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市議員蕭隆澤發現台中出現「人口暴增、垃圾驟減」怪象，質疑環保局將一般垃圾轉列為事業廢棄物，「烏龍踅桌欺騙社會，粉飾政績」。蕭隆澤表示，台中一般垃圾每年平均約66萬噸，去年(2024)年卻只剩50萬噸，整整少了16萬噸，但同期間事業廢棄物量，卻從每年6至7萬噸暴增至22萬噸，質疑「人口增加10幾萬，垃圾卻少20幾萬噸？」

陳雅惠也批評，盧市府「數字搬家」把民生垃圾改列事業廢棄物，要求市府公開流向與收費。台中市環保局表示，歷來配合中央環境部統計方式提報資料，2024年起為統一六都申報方式，將原歸類於一般廢棄物，如外觀及性質與一般家戶垃圾相近之便當店、小吃攤等餐飲業垃圾，申報為一般事業廢棄物，因統計方式變更，整體廢棄物產生總量未有改變。

台中市人口已突破286萬，較前年增加約20幾萬人，年增約1.5萬人，儘管人口增長，但民生垃圾量並未同幅度增加，文山垃圾焚化爐老化限制垃圾處理，導致每日待處理垃圾堆積增加，依環保署與環保局公開資料指出，2021至2023年間，台中一般垃圾每年平均約66萬噸，2024年卻只剩50萬噸，短少16萬噸，同期間事業廢棄物量，卻從每年近7萬噸暴增至22萬噸，今年至9月更突破16萬噸。

蕭隆澤表示，人口增加10幾萬，垃圾卻少20幾萬噸，「難道台中人都變無敵鐵金鋼、不會丟垃圾了？」陳雅惠批評說，盧市府疑似黑箱操作、規避責任，要求停止玩數字要誠實面對垃圾問題。環保局再強調，整體廢棄物產生總量沒變，是原歸類於一般廢棄物，改申報為一般事業廢棄物。

