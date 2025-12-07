綠議員質疑「公審孩童」 賴苡任：民進黨在高雄心態就是唯我獨尊
有意爭取民進黨2026高雄市長提名的立委賴瑞隆，日前被爆出兒子校園霸凌女同學，引發各界議論。賴瑞隆也在今（7）日下午召開記者會，哽咽地向女童及家長道歉。不過，有意參選2026台北市議員的藍營青年軍賴苡任直批，綠營市議員的無腦護航，甚至扭曲在野監督是「公審孩童」，顯示出綠營在高雄唯我獨尊的態度。
賴苡任今日在臉書發文，開頭就先問，「到底邏輯得爛到什麼程度才覺得社會大眾在『公審』8歲孩童？」一直扯為什麼要拿8歲小孩出來政治攻防，甚至說：他還只是個孩子！綠營名嘴Grace更稱說，「當年國民黨立委謝龍介兒子的事，怎麼沒有人叫謝龍介退選」，這種比較法真不愧是世界第一邏輯達人。
賴苡任就點出，一個兒子8歲，一個兒子21歲。一個被媽媽保護的好好der，一個因為自己的行為付出法律代價。二者的可比性在哪裡？21歲如果犯錯犯法，就是社會教育及司法制度來處理，因為已經成年！在法律上是完全行為能力人，可以為自己的行為負責。但賴瑞隆的兒子只有8歲，在學校霸凌同學、言語恐嚇、出手傷人，請問是誰應該負責？學校？社會？老師？
賴以任直言，應該是負責家庭教育的家長，也就是賴瑞隆要負責，由始至終，多數人都是檢討賴瑞隆沒有好好教育自己的孩子。
賴苡任指出，至於不習慣被監督、討厭被監督的民進黨，總是能扭曲在野監督的原意為何，硬扯政治攻防不能扯上8歲小孩。既然這麼不喜歡被監督，你們就好好去當在野黨。
最後賴苡任直接點名民進黨高雄市議員黃彥毓、簡煥宗，兩位的無腦護航，讓我得出兩個結論，就是民進黨高雄市議員程度之低令人咋舌，以及民進黨在高雄那種唯我獨尊的態度。
