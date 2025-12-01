綠議員質詢問雙城論壇立場 蔣：中華民國台北市長

台北市 / 綜合報導

民進黨台北市議員洪健益今（1）日議會總質詢，送上游泳圈給市長蔣萬安，諷刺他不敢面對政治深水區，還要蔣萬安在12月底的上海雙城論壇，大聲說「我是中華民國的首都市長」。同樣針對雙城論壇，議員簡舒培點出過去蔣市府，曾在2023年聘任近期遭羈押的中配徐春鶯為新住民委員會委員，而這正是上次上海雙城論壇舉辦的時間，讓他質疑其中關係，對此蔣萬安也正面回擊，槓上議員。

民進黨議員洪健益手捧游泳圈，要送給台北市長蔣萬安，但看看蔣萬安的表情有些無奈，沒有親手收下把泳圈晾在一旁，台北市議員(民)洪健益說：「但是要提醒你，這個救生圈，人家說古有枯木救命，今有泳圈保命，遇到政治的深水區你不得不面對，我希望你直球去對決。」

延續政治深水區話題，洪健益針對雙城論壇，要蔣萬安對中國表明立場，雙方爆出火藥味，台北市長蔣萬安VS.台北市議員(民)洪健益說：「我擔心的，今年你去，立場又踩不定，你還忘記啦，沒有所以...，你忘記陳佩琪拿著...，我們就是依法依規定掛帳啊，你忘記陳佩琪拿著所謂的，所謂的存摺告訴你要就來要啊。」

雙城陸委會樂見有意見可以跟民進黨說，雙城論壇雖然一度延期，但蔣萬安表示，預計將在12月底舉行，綠營議員都持反對票，不只洪健益，簡舒培也提出質疑。台北市議員(民)簡舒培說：「時間點有沒有這麼巧，都跟上海有關。」

將時間點回溯2023年8月的雙城論壇，因為近期遭羈押的中配徐春鶯，遭發現就在那年6月，被蔣市府聘用為新住民委員會委員，徐春鶯還到上海出席民革座談，但或許是時間有點久，蔣萬安的反應竟然是，台北市議員(民)簡舒培VS.台北市長蔣萬安說：「應該是在前任市府，你自己聘她你還不知道。」

簡舒培秀出過去報導，蔣萬安隨後改口，澄清沒辦法記得每一位聘用委員，但澄清到後來又是一頓唇槍舌戰，台北市長蔣萬安VS.台北市議員(民)簡舒培說：「我想也希望民進黨不要雙標，(民進黨沒有雙標)，也就是你們也曾經聘過共產黨員，你現在回過來檢視，(不要問A答B，民進黨沒有雙標)，我們當時這個時間點也有去告誡她，(蔣萬安市長請你不要吃到黃國昌委員的口水)。」

兩邊音量越來越大互不相讓，雙城論壇倒數計時，畢竟是首都市長赴中交流，蔣萬安的一言一行都受檢視。

