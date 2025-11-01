綠議員轟同黨民代「假公祭真作秀」 徐國勇：不曉得這件事情

新北市前議員張瑞山因病逝世，10月30日家屬在新北市立殯儀館舉行告別式。張瑞山女兒、民進黨新北市議員張維倩在臉書發文怒控同黨議員張嘉玲，告別式當天侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式。張嘉玲則發文致歉「造成喪家的不適，謹此深表歉意」。民進黨秘書長徐國勇則回應，他沒看到這則新聞，也不曉得這件事情。

張瑞山告別式由蘇貞昌擔任主祭官，徐國勇、何博文、蘇巧慧、張茂楠為張瑞山靈柩覆蓋民進黨黨旗；隨後徐國勇頒贈民進黨表揚狀，表彰張瑞山長年推動地方建設、為民服務的貢獻，由張瑞山女兒張維倩接受。

張維倩臉書發文稱，賴總統、蘇院長、秘書長、立委都來致意，長官親友哭成一片，在這樣的悲傷裡，卻有人早早派了一群助理站在告別式出入口，全程兩個多小時，對著來賓一一握手、招呼、寒暄。很多人都問她，是誰這樣侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式？

張嘉玲則在臉書回應，悼念民主前輩，心中不捨，為盡同黨同志及新北市議會同僚情誼，衷心出於善意，希望能留一點時間，在外協助招呼長者及前來悼念之先進等，以表達哀悼與敬意。之後併同雙和雲林同鄉會社團參加公祭結束後，前赴其他行程即行離開。「對於造成喪家的不適，謹此深表歉意。」

張維倩11日1日受訪說，父親最後一程被攪到不圓滿，可以理解張道歉，但絕不會原諒她。

根據《民視》報導，民進黨秘書長徐國勇今（1）日被媒體記者問到此事時回應，他沒看到這則新聞，也不曉得這件事情。

