綠議員轟張善政未坐鎮火場 遭嗆：根本添亂
[NOWnews今日新聞] 桃園南門市場5日深夜發生大火，民進黨市議員王珮毓在社群發文質疑，市長張善政住處明明距離火場很近，卻沒第一時間出現在火場現場，可謂「燒掉市民對市長的期待」。對此，引發不少民眾不滿，引用知名連續劇《火神的眼淚》劇情反批「火災當下任何官員去只是添亂的」、「火神的眼淚議員原型是你嗎？」。
王珮毓在社群貼上Google地圖，秀出南門市場和市長官邸的距離，車程只需要5分鐘，但大火從21:36起火，到凌晨01:20撲滅，除了「燒掉攤商的家底，也燒掉了市民對市長的期待。」
但其實火警發生的第一時間，張善政就在臉書發文表示，已責成相關局處因應，隔天一早也前往火警現場視察，並祭出四項措施協助攤商度過難關。但民進黨議員仍不埋單，連番公開質疑張善政救災不力，此舉引起市民不滿。
民眾紛紛留言怒嗆，「現場打火弟兄忙碌，不需要市長來刷存在感」、「我不知道火災現場第一時間縣市首長親身到場的必要性在哪裡 」、「請問你去現場救火了嗎？如果市長該去，市議員的你豈不是更應該去」、「致貴議員：火神的眼淚有看就該有自知之明別去現場添亂！」、還有人回憶起上一屆市長「𤌴哥任內消防員因救災殉職達2位數！你說話了？還是雙標仔？ 」
資料來源：王珮毓thread
