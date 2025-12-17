綠議員轟預算說明只給一張A4紙回應 北市府一句話反酸

台北市議員張文潔轟預算說明只給一張A4紙的回應。（翻攝自臉書）

《財劃法》修法大戰從中央延燒到地方，民進黨籍台北市議員張文潔昨（16日）在社群平台發文指出，北市明年統籌分配款爆增442億元、增幅62.5％，要求市府說明用途，卻只得到一張A4紙的回應，北市府則反譏，用一張紙改變財政的從來都是中央，請議員關注之後預算書的內容。

張文潔抨擊，蔣萬安這幾個月來持續誤導外界，聲稱《財劃法》修法後北市府的中央補助減少，會因政策轉嫁消耗掉許多預算，這哭窮那哭窮的，要求市府說明修法後新增的442億統籌分配款卻一拖再拖，直到昨天議會同仁下班前，近晚間8點才偷偷塞進議員研究室一張薄薄A4，內容非常敷衍，讓人氣到發瘋。

對此，北市府副發言人魏汶萱強調，每年追加預算時，預算書都是一整本，請議員不用擔心，況且真正會用一紙A4，去改變地方財政及事權分配的，「一直以來不都是中央嗎？」

