綠議員逼問蔣萬安「為何回來就軍演？」 滿志剛諷荒謬：應問民進黨政府

台北市議員擬參選人滿志剛30日批評，若民進黨真有國安專業，該去問國安會，而不是對地方首長政治獵巫。（圖／黃鵬杰攝）

中共日前圍台軍演，綠營將炮火對向剛從雙城論壇返台的台北市長蔣萬安，民進黨市議員許淑華昨（30）日更當面追問，「為什麼你一回來就開始軍演？」、「為什麼軍艦要擾台？」對此，台北市松山信義區議員擬參選人滿志剛批評問法荒謬，民進黨若真有國安專業，應是問掌握國防、外交及國安情資的民進黨政府，而不是一位地方市長。

滿志剛表示，最近雙城論壇剛結束，中共隨即軍演，民進黨議員許淑華馬上把矛頭指向台北市長蔣萬安，追問一句又一句：「為什麼你一回來就軍演？」但這種問法，本身就很荒謬。

滿志剛指出，第一，軍演是中共的軍事決策，不是台北市長能決定的事。如果民進黨真有國安專業，就該去問國安會，而不是對地方首長政治獵巫。

第二，國安人士早就對媒體放話，上週就已掌握軍演情資，那請問：既然早知道，賴清德及國安團隊做了什麼？有沒有向社會說清楚？還是又在事後找替罪羔羊？

滿志剛續指，更諷刺的是，總統府才剛呼籲「內部團結、不要政治攻擊」，結果第一個發動政治攻擊的，就是民進黨自己人。自己人內鬥果然不手軟，這不是打臉賴清德，是什麼？

滿志剛強調，蔣萬安選擇不回應，不是心虛，而是拒絕配合把國安議題拿來做廉價政治操作。真正該被質問的，是掌握國防、外交及國安情資的民進黨政府，而不是一位地方市長。

