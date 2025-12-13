綠議員逼致電陳玉珍談助理費 蔣萬安霸氣反嗆：你先打給卓榮泰

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化修法引發爭議，民進黨台北市議員林延鳳12日在市政總質詢時詢問台北市長蔣萬安的態度，蔣萬安表示相關勞健保以及助理權益部分都應落實進行，並表示有機會願意跟黨團、立委反應。林延鳳進一步追問何時致電，讓蔣萬安氣得反嗆要林延鳳，先打電話給行政院長卓榮泰，反映財劃法執行問題，為台北市民發聲。

台北市長蔣萬安。（資料圖／台北市府）

林延鳳在市政總質詢時先詢問蔣萬安對助理費修法的看法，蔣萬安回應指出，相關勞健保及確保助理權益部分，立法院助理工會都有提出訴求，應該落實進行。蔣萬安也表示，若有機會的話，他願意跟黨團、立委表達這樣的立場，會找機會反應。林延鳳隨後建議蔣萬安應該打電話給傅崐萁、陳玉珍反映。

在同組議員顏若芳質詢結束後，林延鳳再度進行質詢，持續追問蔣萬安既然有傅崐萁、陳玉珍的電話，何時要打?是否現在就打?蔣萬安回應稱會找機會，現在正在進行總質詢。林延鳳直言很多人都很關心、正在看直播，想知道蔣萬安什麼時候打，不然也不知道蔣萬安到底有沒有做。

蔣萬安反嗆林延鳳「先打給卓榮泰」。（圖／中天新聞）

蔣萬安隨即反問林延鳳是否有卓榮泰的電話，林延鳳表示有，蔣萬安強調要林延鳳跟卓榮泰反映財劃法要執行，遭林延鳳嗆聲「不要問A答B啦」。蔣萬安也開始追問林延鳳要不要承諾會打給卓榮泰，林延鳳表示他們常常通電話。

蔣萬安指出，林延鳳是台北市議員，要為台北市發聲，請卓榮泰執行財劃法，台北市才會有442億元。蔣萬安強調這是一樣的標準，並反批林延鳳不要雙重標準，「我會打啊！你要不要打給卓院長，你不敢打、你不願意幫台北市發聲！」

