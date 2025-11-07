綠議員酸南門市場大火被嗆翻！詹江村再爆「鄭文燦特別照顧」內幕

桃園南門市場5日晚間發生重大火警，現場攤商損失慘重，市府緊急啟動因應措施。不料，民進黨議員王珮毓發文酸「這把火燒掉市民對市長的期待」，慘遭網友砲轟連連，國民黨議員詹江村更踢爆內幕酸，「鄭文燦當年對妳還真是照顧啊！」

據了解，這起火警發生在5日晚間9時35分，火勢在6日凌晨1時20分許撲滅，燃燒面積約3000平方公尺。雖然沒有人員傷亡，但近3分之2區域、49攤全毀，上百攤波及受災。

在這水深火熱之際，王珮毓議員卻在《Threads》發文：「桃園南門市場和市長官邸的距離」，提到南門市場起火，直到凌晨撲滅，「這把火燒掉了攤商的家底，也燒掉了市民對市長的期待」。

貼文隨即引發爭議，網友紛紛留言嗆爆：「這樣的發言，妳的選區會不會對妳失去期待？」、「妳到底知不知道妳自己在講什麼？」、「您有時間發這種廢文，是不是更有時間捲起袖子去現場實際幫助攤商！也請妳告知妳是哪個選區，我所有桃園的大家族人要了解一下」，還有人表示下一屆還是投張善政，「再多的政治攻擊都只是想鞏固妳的同溫層而已」，王珮毓議員則反問：「請問攻擊了什麼？」

詹江村議員見狀，今（7）日也在臉書發文，「看到民進黨議員這則貼文底下，被桃園市民噴爆，我就知道，桃園市民還是很有水準的！」下秒提到當年鄭文燦對王珮毓「真是照顧」，不僅酬庸她進入市府坐領高薪，還支持她選上議員，甚至連基層的清潔隊員，都酬庸她的弟弟進入平鎮清潔隊。

詹江村爆料，平鎮清潔隊這一些鄭文燦留下來的幹部，還特別禮遇王珮毓的弟弟；詹江村酸「別人每天8點上班，妳弟弟是睡到9點才上班」；他認為這些掩護她弟弟的幹部，已經涉及瀆職跟偽造文書罪。

