綠議員點名童子賢選台北市長 吳怡農：不該只把重點放在「要推誰」

民進黨由誰參選2026台北市長受到關注，民進黨議員許淑華提出，可以考慮和碩董事長童子賢等非典型的政治人物。對此，已表態爭取民進黨台北市長提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（27）日回應，不應該只把重點放在「要推誰」，也要提出要為台北市「做什麼」，而現在還沒有其他人表態參選，導致市民感受不到民進黨對台北市的積極、對城市發展的願景。

針對童子賢被點名選台北市長，吳怡農認為，不應該把重點只放在「要推誰」，也要提出要為台北市「做什麼」。

吳怡農直言，現在弔詭的狀況是，因為還沒有其他人表態參選，彼此根本沒有辦法交換意見，導致市民感受不到民進黨對台北市的積極、看不見對這個城市發展的願景，這樣是沒有辦法爭取到社會的支持。



