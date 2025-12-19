綠議員「索資佛地魔」？ 郭音蘭：把審查預算當兒戲 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北市議會民政委員會昨日因副市長林奕華未列席而擱置預算審查。前台北市政府副發言人郭音蘭今（19）日痛批，民進黨台北市議員許淑華大動作護航同黨議員簡舒培，完全是「新潮流姐妹花」互相掩護的精彩演出，質疑其背後動機僅是為了政治利益，聯手打擊台北市長蔣萬安團隊，甚至不惜將預算當成綁架政務官的籌碼。

民政委員會昨日下午原排定審議原民會、客委會、政風處及法務局等單位預算。不過，11月25日時民政委員會曾要林奕華列席，說明有關議員索資解禁不需3日內提供爭議，但林以有重要會議為由未出席。委員會召集人、許淑華批評台北市府不重視委員會決議，因此暫停審議民政相關局處預算。

廣告 廣告

對此，郭音蘭表示，對於議員「合法、合理」的索資權限，台北市府一向絕對支持並依法辦理，但監督不應演變成霸凌。她指出，簡舒培議員過去的索資行為早已令基層同仁苦不堪言，更被私下封為「索資佛地魔」。

郭音蘭列舉，簡舒培行徑包括超量索資造成基層癱瘓、甚至獨創文字恐嚇公務員，簡長期以海量、非必要的索資需求，嚴重壓迫基層公務員的工作量與身心健康；還在索資單上私自加註「提供資料違反《刑法》將送辦」等威脅性文字，讓奉公守法的公務員在恐懼與高壓下工作，嚴重打擊士氣。

郭音蘭強調，正是因為過去存在這類不可理喻、超乎常理的索資行為，台北市府為了保護基層同仁不被惡意刁難，才必須針對索資期限進行制度化的調整，確保行政效能與公務員尊嚴。

對於許淑華為護航「姐妹淘」而阻撓預算審查，郭音蘭痛批：「只因副市長未列席就不審預算，這不是監督，而是公報私仇！」她質疑，新潮流姐妹花將神聖的預算審查當成兒戲，置市民權益於何地？呼籲2位議員應停止政治操弄，還給台北市議會一個專業、理性的問政空間。

照片來源：郭音蘭臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

世曦內部風暴未歇？ 鄭運鵬公開信自揭獎金黑洞：已追回數千萬

基隆市府婉謝聖誕童書 童子瑋自行發送：不讓基層承受壓力

【文章轉載請註明出處】