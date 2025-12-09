綠議員1舉動再挺賴瑞隆 竟扯「關心台中兒少」網留言炸鍋

賴瑞隆7日召開記者會，向受害女學生父母道歉。（圖／取自中天新聞YT）

民進黨立委賴瑞隆有意角逐高雄市長參選，但近日深陷8歲兒疑涉校園霸凌風波，他7日召開記者會向受害女學生父母道歉。而民進黨高雄市議員簡煥宗，自事情發生後，就不斷發文聲援，盼外界不要上升成政治事件，昨（8）日在臉書的一個舉動，再度重申自己的立場。

賴瑞隆7日召開記者會，事後也在臉書發文，透露已和受害女童的媽媽見面，除了當面表達深刻歉意，也非常感謝對方願意和他對談，讓彼此能夠釐清想法和溝通。另外，他也強調網路上許多揣測消息都是不實的，要大家不要相信及轉傳，「這只會造成更多孩子受到傷害，也嚴重違法兒少法規定，更加撕裂傷害台灣社會的信任」。

值得注意的是，議員簡煥宗在霸凌風波爆發後，4日就在臉書聲援，痛批只是同學間的爭執，卻演變成政治事件，只因為小男孩的爸爸要選高雄市長，「他只是一個8歲小男孩！」即使遭到大批網友砲轟，他依舊不改變立場。

簡煥宗昨天在臉書轉發賴瑞隆的貼文，內容是賴瑞隆要外界不要轉傳網路消息，雖然沒有多做評論，但該舉動被認為是支持挺霸凌，引來網友痛罵：「看你轉發，就知道，你還是認為自己是對的，你長官的小孩沒有霸凌。如果你聽不進大多數人的聲音，跟人家當什麼為民喉舌的市議員，好好笑」、「所以霸凌是真的 你挺霸凌也是真的」、「挺霸凌的議員請繼續你的表演」。

對此，簡煥宗回覆多數網友的留言，但內容像是罐頭訊息，不斷要大家關注台中兒少，事件是一名陳姓男子今年國慶日持槍闖進西屯一家游泳學校，朝教練及6歲女童扣動板機，所幸槍枝未擊發，「如果你關心兒少，請你關心台中出了什麼事」。

簡煥宗要網友關注台中兒少事件。（圖／翻攝自簡煥宗 高雄市議員臉書）

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

