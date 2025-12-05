綠護航賴瑞隆兒霸凌？他憶四叉貓肉搜：噁心

▲民進黨立委賴瑞隆的8歲兒子涉霸凌，他今（5）日召開記者會致歉。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前被爆出他的8歲兒子在學校多次霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，引發輿論炸鍋；賴瑞隆今（5）日親赴火線數度致歉，並坦言過去花很多時間在政治工作上，對孩子的陪伴、教養上確實不夠。對此，擁有5.5萬人追蹤的臉書粉專「華山論政」提起一件往事，怒轟綠營的雙標行為「想想就噁心」！

「我感到很自責，也很抱歉，因為孩子的事情，造成這麼大風波！」賴瑞隆表示，他小二8歲的孩子，在10月份玩足球遊戲時與同學產生爭執，學校當時立即介入輔導，兩邊學生也進行溝通， 當時以為處理完畢，結果還有後續狀況。賴瑞隆已和孩子強調，動手絕對是不對的，未來他也要自我檢討，也對3位孩子，甚至是周邊家長、學校，感到十分抱歉。

廣告 廣告

至於是否退出選戰？賴瑞隆並未正面回應，僅稱現在最重要的，是給孩子更好的解決以及未來，讓他們有更好學習環境，「孩子是我們未來」， 家庭、工作都很重要，所有事情都很重要，「但家庭是我人生很重要一環」， 此事對他而言相當自責、挫折，他會自我檢討、深切反省，希望所有孩子都能快樂學習、快樂成長。

然而，臉書粉專「華山論政」質疑，一樣都是未成年小孩，黃國昌的小孩先前被網紅「四叉貓」肉搜的時候，那些綠營的議員、側翼都沒有意見，還各個見獵心喜；現在賴瑞隆的小孩霸凌別人，到現在都被冷處理，對方家長出來爆料，結果綠營的人就馬上跳出來譴責，說不該上升為政治事件，讓他不禁狠酸：「想想就噁心！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「封殺小紅書」惹怒Z世代！郭正亮爆藍白私下反應：笑個不停

為打詐「禁小紅書」1年！他揭驚人數據諷：臉書要不也封鎖

小紅書禁令有解方？作家揭關鍵時程：「它」成最強抗議工具