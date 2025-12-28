綠豆是澱粉？低脂高蛋白「未來超級食物」！植物蛋首選食材

綠豆湯不只是國人平凡的日常！營養師表示，綠豆低脂、高蛋白，是糖尿病患與減重族群的友善食材，甚至是未來的超級食物！綠豆是澱粉類嗎？事實上，最新版美國飲食指南已重新定義各種豆類的營養價值，多項研究也顯示，多攝取綠豆等豆類食物，可保護心血管。

亞洲人尋常食物 西方人看它是超級食物

以綠豆為材料的「植物蛋」在歐美爆紅！台灣素食營養學會營養師陳婷鈺介紹，國人家裡、冰果店裡的甜點，甚至從泰國皇室、印度祭典，到越南小吃，全亞洲都在用的綠豆，近年成了歐美眼中的超級食物！她指出，由於禽流感疫情影響，全球雞蛋缺貨，而植物蛋品牌Just Egg卻靠綠豆一舉翻紅，銷量暴增5倍。

綠豆是控糖、減重良伴 植物蛋最佳主角

為什麼是綠豆？陳婷鈺表示，綠豆高蛋白、低脂、易消化，而且富含膳食纖維與礦物質，對血糖與體重控制都是優秀食材。此外，綠豆具有天然的乳化能力、優秀的保水性、煮熟還會形成Q彈口感，這些正是製作出好口感植物蛋的關鍵。她驕傲的說，綠豆不僅是你我的日常食物，更是食物界的綠金！

1份熟綠豆可提供蛋白質4-6克

綠豆是澱粉豆能補蛋白質嗎？台灣素食營養學會營養師高韻均表示，綠豆雖然屬於不完全蛋白質的澱粉豆，但相較於米飯和麵條，蛋白質仍來得高，在台灣的營養學分類中，除了黃豆、黑豆以外的所有豆類，都分類為「主食類」，然而在世界許多國家，包括美國USDA，則是將綠豆等豆類分類在「蛋白質」家族裡。

高韻均表示，1份（約1/4飯碗）的澱粉豆，例如熟綠豆、熟紅豆、熟鷹嘴豆為例，可提供4-6克蛋白質，若再善用蛋白質互補策略，不偏食，例如綠豆搭配黃豆製品，就能攝取到人體所需的足夠蛋白質。

綠豆、堅果搭蘇打餅乾 互補蛋白質

綠豆除了煮綠豆湯，還能怎麼吃？陳婷鈺分享一道簡單料理「甜心綠豆餅乾」，可當零嘴或點心，也能同時從綠豆與堅果攝取到蛋白質。食材包括蒸熟綠豆和蒸熟腰果各1杯、黑糖1/4杯、開水1.5杯，只要將所有材料放入果汁機打成糊狀，抹在餅乾上即可食用。

陳婷鈺說，剛蒸熟的綠豆含水分較高，吃起來比綠豆沙更順口，塗在蘇打餅上，很適合全家大小一起食用。朋友們，吃起來吧！

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／台灣素食營養學會．高韻均營養師．陳婷鈺營養師

