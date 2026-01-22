綠質疑只挑總預算2%處理 白：腦袋只有政治鬥爭

（中央社記者林敬殷、郭建伸、王承中台北22日電）立法院本會期剩下不到10天，115年度中央政府總預算持續卡關。民進黨立法院黨團今天表示，國會多數的藍白立委拒審總預算，在野黨提出38項新台幣718億元預算先行動支，僅占總預算2%，難道與98%預算有關的台灣人民是次等公民嗎。

民眾黨團總召黃國昌今天接受媒體聯訪時表示，民進黨前陣子一直高喊要趕快通過TPASS的預算，在野黨願意先解決TPASS等民生經濟重要預算問題，但民進黨現在的態度又不是很急，不願意先處理，這反映出民進黨腦袋沒有人民，只有政治鬥爭，有這樣的執政黨是國家悲哀。

國民黨團副書記長許宇甄在國民黨團的記者會中指出，立法院三讀通過的軍人加薪、提升退休警消所得替代率，理論上行政院就必須要依法編列預算。總預算至今無法審查，也是行政院違法在先，未依立法院三讀通過的法案來編列總預算。

許宇甄表示，軍人加薪、提升退休警消所得替代率加起來共約350億元，只約占今年度3兆元總預算的1%，行政院不肯編列這1%的預算，讓大家看到行政院100%的傲慢。

民進黨立院黨團今天上午在立法院舉行「施捨兩趴，凍結98人民不同意」記者會，並邀請中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國及中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳出席。

陳相國表示，預算不是抽象數字，一旦卡關，影響的是疫苗與藥品的採購、整體醫療資訊的建置、醫療人力的留任，及韌性醫療體系運作。僅以部分先行動支取代完整的預算通過，在實務上醫療體系仍無法安心執行，最終承擔風險的是病人，這是拿全民健康冒險。

陳世岳指出，監督不等於癱瘓，審慎不等於停擺。目前政府推動了偏鄉醫療與高齡照護政策，正處於關鍵的推動階段，一旦預算因政治僵局而中斷，最先受害的是偏鄉民眾、高齡長者跟弱勢族群。這不僅是醫界的問題，更是攸關全民健康權與醫療公平性的重大議題。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國會多數的藍白立委拒絕審查115年度中央政府總預算案，相較於去年，今年度預算增加近3000億元，都是因應人民福祉、國家建設需求，在野黨卻只挑2990億元新興計劃中的718億元38項預算，史無前例由立院提出先行動支提案。在野黨施捨的718億，僅占總預算2%，其餘98%都被在野黨丟包，人民的權利福祉被放生。

民進黨立委林月琴表示，總預算審查不是政黨的點餐櫃檯，喜歡才審，不喜歡就卡住，被丟包的98%，有性侵害防治經費．還有年輕人最期待的宿舍提升計畫，更有防治校園霸凌的專業輔導人員預算，氣象風險、數位治理跟跨域應用創新經費3億多元，全被在野黨放生，難道其他人是次等公民嗎。

此外，總預算僵局未解，行政院長卓榮泰表態與立法院辯論，藍白要求辦3場電視辯論，政院回應國會是最好的公開平台，遭民眾黨立委黃國昌質疑「先叫戰後龜縮」。民進黨立法院黨團今天指出，真正龜縮的是藍白立委，在立院拒審預算，不敢直球對決，只敢在外面放話噴口水。（編輯：翟思嘉）1150122