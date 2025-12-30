綠質疑基捷先期開工是公然欺騙

議員鄭文婷帶著支持民眾拉布條，要求基市府要真正的「開工」。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

針對三十日基隆捷運舉行先期開工儀式，市議員鄭文婷提醒市府，基隆捷運是自前總統蔡英文、前市長林右昌以及前行政院長蘇貞昌任內，核定的重大公共工程，市民期待的是捷運真正動工，而非行政機關為應付承諾而玩的文字遊戲。質疑市府所謂的「先期開工」，不過就是修剪樹木而已，這種做法與市民對重大建設期待的「開工」落差太大，簡直是公然欺騙。

鄭文婷表示，基隆市民為了這條捷運等了許久，期待的是能真正銜接大台北捷運路網，讓通勤族不用在烈日與寒風細雨中苦等公車，更不用因為高速公路塞車而面臨上班遲到、請假被扣薪的恐懼。鄭文婷指出，每位通勤市民的期待都很單純，就是希望能安穩、平順地搭上預期中三到五分鐘一班的捷運，準時上班、回家陪伴家人。

然而，開工儀式卻讓市民大失所望，她指出，謝國梁市長與侯友宜市長曾數度聯手承諾「基隆捷運今年年底一定動工」，結果市民換來的竟然是所謂的「先期開工」。鄭文婷質疑，既然有先期開工，那請問市府有沒有中期開工、後期開工，甚至是末期開工？基隆捷運到底要開工幾次，才會真正動工？

鄭文婷強調，根據市府目前的講法，所謂的先期工程不過就是修剪樹木而已，這算哪門子的開工？她認為，市府不應將工程術語複雜化，試圖掩蓋進度不如預期的事實。市民要的是看得見的軌道、站體，而非政治秀場上的修樹作業。

鄭文婷呼籲謝國樑、侯友宜兩位市長，不要再搞欺騙市民的手法，基隆人值得一個正正式式的開工典禮，不是這種虛應故事的笑話開工典禮。