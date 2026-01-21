綠質疑帶走國防機密42秒足以拍完資料 黃國昌反問：看完監視器是不是我自己繳回？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨立委黃國昌19日國防委員會機密會議時，拿出一疊機密資料，民進黨立委沈伯洋、陳培瑜今（21）日一早調閱監視器發現，文件被帶走的時間超過42秒，陳稱助理都拿者手機，足以把資料都拍完。黃國昌今天受訪時被問及此事，表示民進黨至今還在炒作這個議題，就知道民進黨就是一天到晚在搞政治鬥爭，「哪裡有在關心國家大事啊？哪裡有在關心人民真的需要的事情啊？」並稱調完錄影帶了以後沈伯洋是不是要道歉？「東西是不是我自己繳回去的？」

民眾黨立委黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌日前參加機密會議，事後稱不小心帶走國防機密資料，前後時間不到30秒，陳培瑜及沈伯洋今調閱相關監視器，陳培瑜還原完整時間軸，黃國昌離開時間將近1分半，不在監視器內時間就高達42秒，且有助理手上拿著手機，請黃國昌說明清楚。

對此，黃國昌回應，民進黨到今天還在炒作這個議題，就知道民進黨就是一天到晚在搞政治鬥爭，「他哪裡有在關心國家大事啊？哪裡有在關心人民真的需要的事情啊？」第二個，去調錄影帶，調完錄影帶以後，沈伯洋是不是要道歉？「東西是不是我自己繳回去的？說是追回，說是議事人員追回？那用這種寫法，然後想要混淆視聽，好像東西我帶走是議事人員追回來？No！我發現了以後我自己就拿回去給他們了，要不要更正說法？」

媒體也問，民進黨團也有呼籲在議事規則的部分，針對攜出機密文件要增訂罰則。對此，黃國昌說，立法院議事規則民進檔自己之前已經提案過了，自己提案的內容自己都不熟，是丟人現眼，回去好好把自己提案的內容看清楚。



