綠質疑立院函文替高虹安解套！韓國瑜：會給大家一個答案

因涉詐助理費遭停職的新竹市長高虹安，二審判決逆轉，貪汙部分無罪，改依偽造文書判刑6月，並預計於明天復職。外傳案情逆轉的關鍵是因立院函文解釋，「助理酬金屬於立委補助費性質」，引發質疑聲浪。立法院長韓國瑜今天（17日）下午召集朝野協商，面對民進黨團要求出示公文，他表示已有立委來函索要，「會給大家一個答案的，好不好？」

韓國瑜今天下午召集朝野協商，討論「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分」案。

針對外界質疑立院函文替高虹安涉詐助理費案解套，民進黨團幹事長鍾佳濱在會中指出，韓國瑜說自己無法代表所有政黨，立法院如今卻自行發文給高院，內容也未充分告知各黨團，會讓外界誤以為該公文各黨團一致認可。

鍾佳濱接著質問韓國瑜，立法院是否該告訴立委們「給了高院什麼意見」，選民質疑立委說一套做一套，但他們也很疑惑，分明沒同意立院代表立委們出具給高院相關意見，韓國瑜則接連表示，「好」。

國民黨立院黨團書記長羅智強則說，若民進黨有任何意見，可以行使自己職權，要求院方提供，或甚至召開會議，但今天議題是協商，希望民進黨可以尊重協商。

韓國瑜也說，今天的議題是協商，其他議題暫不討論。面對民進黨團不斷要求立院給解釋，韓國瑜強調，已經有立委正式來函要求，立院會依照規定辦理，委員接到資料大家就會知道，「會給大家一個答案的，好不好？」

民進黨團總召柯建銘隨後說，他知道韓國瑜想快速把這題目結束，但韓身為院長，「坦白講，這個公文可以擅自發嗎？」他質疑，難到助理費是立委薪水的一部分？這是影響判決的重大之處，韓國瑜作為院長應該管理這問題，「否則總統請你去院際協商茶敘，你說沒有各黨同意的話你不能去，公文你卻自己同意這樣做。」

韓國瑜聽後則簡短回應，「謝謝柯總召善意提醒」，接著就繼續進行協商。



