綠質疑藍委赴中 國民黨：造謠一條龍

（中央社記者劉冠廷台北22日電）媒體報導，中國官方利用廈門台商活動邀請7位國民黨立委前往，以確保國防預算不會通過。國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，這是重複過去「造謠一條龍」的操作模式，先製造假議題、做圖卡，當事人出來解釋後，繼續攻擊。

媒體報導，中國近期藉廈門台商協會成立33週年活動，透過管道找國民黨立委參與，名為探訪台商，目的是確保國防預算、國安法案不會通過。媒體也報導，參與的國民黨立委包括林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等7人。

國民黨今天召開記者會，吳宗憲表示，之前媒體也報導國民黨主席鄭麗文答應對岸提出的3項條件，以換得和大陸領導人習近平會面，國民黨有發律師函請媒體撤下相關報導並道歉，但該媒體至今仍我行我素。這次的狀況一模一樣，他質疑，媒體應有基本的新聞倫理，為何會自甘變成政黨的打手。

吳宗憲認為，此事是為了政治鬥爭編造的假訊息、民進黨內部有人刻意餵養資訊；現在通訊軟體非常發達，藍委如果真要接受指令，是否需要像100年前面對面傳達，況且如果真有此事，是涉及叛國罪嫌，藍委是否真會傻到這麼做。

這次共有幾位國民黨立委赴中，吳宗憲說明，就是媒體報導的這7位；至於黨中央是否事先知情，他表示，黨中央事先不知道，因為每年各地台商都會來邀請，他這2年已去過非常多國家，參加當地台商、華僑活動，這是常態，而廈門是小三通的地點，也是極重要的台商聚集地。

媒體詢問，這次國民黨立委赴廈門，是否有國台辦官員與會，國民黨立委陳玉珍在記者會表示，每次台商協會的活動，都會有國台辦的官員參加，因為負責台商系統的溝通，這是非常正常的事情。

陳玉珍解釋，絕無鬼鬼祟祟赴中，就算去中國大陸也是光明正大、非常正當，國民黨關心台商，毫無不可告人之處，絕不會因為民進黨或媒體扣帽子而退縮。

翁曉玲表示，民進黨抹黑國民黨立委的廈門行程，刻意跟國防預算連結，在民進黨政府向民眾說清楚講明白之前，國民黨仍將在立法院程序委員會擋下相關條例，不會輕易放行。（編輯：謝佳珍、張若瑤）1141222