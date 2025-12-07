綠質疑「公審8歲童」？他揭民進黨心態：在高雄唯我獨尊

擬參選2026高雄市長的賴瑞隆，面對兒子霸凌風波的處理態度引發質疑。（示意圖／資料照／杜宜諳攝）

綠委賴瑞隆遭爆料其8歲小孩涉校園霸凌案，賴瑞隆7日受訪哽咽道歉，他透過鏡頭向受害女學生父母道歉，也向自己兒子說對不起。針對綠營名嘴、民代鋪天蓋地護航，甚至扭曲在野監督成「公審孩童」，藍營青年軍賴苡任直批，突顯了民進黨在高雄唯我獨尊的態度。

賴苡任今(7日)發文質疑，到底邏輯得爛到什麼程度才覺得社會大眾在「公審」8歲孩童？一直扯為什麼要拿8歲小孩出來政治攻防，甚至說：他還只是個孩子！綠媒名嘴Grace（吳靜怡）更直言「當年謝龍介兒子的事，怎麼沒有人叫謝龍介退選？」這種比較法真不愧是世界第一邏輯達人。一個兒子8歲，一個兒子21歲。一個被媽媽保護好好的，一個因為自己的行為付出法律代價。二者的可比性在哪裡？

廣告 廣告

賴苡任強調，21歲如果犯錯犯法，就是社會教育及司法制度來處理，因為已經成年！在法律上是完全行為能力人，可以為自己的行為負責。但賴瑞隆的兒子只有8歲，在學校霸凌同學、言語恐嚇、出手傷人，請問是誰應該負責？學校？社會？老師？很明顯，應該是負責家庭教育的家長，也就是賴瑞隆要負責，由始至終，多數人都是檢討賴瑞隆沒有好好教育自己的孩子。

賴苡任直言，至於不習慣被監督、討厭被監督的民進黨，總是能扭曲在野監督的原意為何，硬扯政治攻防不能扯上8歲小孩。

賴苡任直呼：既然這麼不喜歡被監督，就好好去當在野黨！高雄市綠議員的護航讓他得出結論：民進黨在高雄那種唯我獨尊的態度。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

【看原文連結】