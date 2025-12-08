綠軍高市議員提名未定先見黑函 高市黨部：未具名不受理

民進黨高雄市議員提名作業還沒有底定，坊間已經出現針對擬參選人的黑函，市黨部主委黃文益表示目前沒收到相關訊息，但黨部不會處理無署名的黑函。（資料照片）

民進黨高雄市長候選人之爭方興未艾，市黨部尚未拍板市議員初選時程，各選區卻已提前瀰漫煙硝味。近期某選區流出一封匿名黑函，直指某位欲參與議員初選者捲入婚外情，並聲稱曾向黨中央申訴卻未獲受理，引發地方議論。高市黨部回應，從未接獲具名投訴，若是黑函，黨部不會處理。

市黨部11月已公布第一階段市議員提名席次，有7區已達成提名策略共識，但有4個區仍因席次配置分歧尚無結論。原訂12月9日的執評委員會議將進一步討論，但為收集更多地方意見，主席團決定延至12月23日再行表決或協調。

就在此敏感時間點，一封標題為「某某人婚外情ing」的檢舉信在地方流傳，內容指稱某位民進黨擬參選人涉入婚外情，雙方還存在不明金錢往來，並強調對方背景很硬，雖向黨中央提出申訴卻未獲回應，遭點名者雖未公開回應，但消息一出，立即引發支持者串聯查證，也讓尚未啟動的初選更添火藥味。

對於黑函內容，高市黨部主委黃文益明確表示，黨部並未接獲任何具名陳情案件，若為不具名的影射或黑函，若在選舉中，行為已屬違法，黨部更部會古禮此舉，也不會啟動調查機制；更進一步說，倘若涉及擬候選人私德，提名時也會有審核機制，不由黨部操持，沒有維護特定候選人問題。

黃文益強調，尚未確定提名席次的選區仍以共識決為原則，若協調期限屆滿仍無共識，才會進入表決。外界觀察，市長初選尚未定案前，議員提名戰已提前升溫，高雄綠營恐仍有一番激烈整合。

