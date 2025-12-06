綠軍6連霸鄉代 超前部署 藍營2潛力選將 躍躍欲試
雲林縣水林鄉長近10餘年來均由綠營拿下，水林鄉民代表陳文正為延續綠色執政，1年多前就「超前部署」，宣布參選鄉長並設立服務處，強調自己擔任鄉代已6屆20餘年，對地方事務非常熟悉，絕對可以帶領水林更進步。藍營則傳出水林鄉公所機要祕書周資昀、水南社區發展協會理事長紀明欣有意參選。
水林鄉政壇早年以地方派系為主，直到10餘年前綠營陳茂順當選鄉長，才逐漸轉為政黨政治，後來陳茂順之女陳怡帆接棒鄉長，再交棒給現任鄉長許山埜，許山埜今年3月不幸病逝，目前由縣府指派張東凱擔任代理鄉長。水林鄉長期綠營執政，藍營一直無法攻克。
陳文正民國111年連任鄉代後，即有許多支持者勸進選鄉長，113年11月正式對外宣布投入明年水林鄉長選舉，在距選舉投票日還有2年就宣布參選，展現其強烈企圖心。
紀明欣原在北部半導體公司任職，為改變家鄉，辭去工作返鄉從事智慧科技農業，並擔任水南社區發展協會理事長，藉此了解家鄉的情況與需求，本屆投入鄉長選舉失利，持續服務地方不間斷，他表示有意願再次投入選戰，但還須進一步評估，水林鄉人口流失、老化嚴重，一定要想辦法改變。
周資昀目前擔任水林鄉公所機要祕書，是水林鄉代會主席周聯聰的女兒，曾擔任立委張嘉郡、丁學忠助理，這幾年勤跑基層，深獲地方肯定。她說之前就有不少鄉民希望父親選鄉長，現在父親想退休了，她考慮接下父親的棒子，繼續服務鄉親。
