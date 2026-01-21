綠轟不敢倒閣 羅智強：賴總統也一起重選 保證舉雙手、雙腳贊成

立法院全院委員會審查總統賴清德彈劾案，國民黨立委羅智強發言。(記者王藝菘攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院今、明兩天舉行全院委員會，進行賴清德總統彈劾案審查會。民進黨團幹事長鍾佳濱、立委沈伯洋都質問，日本首相高市早苗宣佈要解散國會，訴請全民用選票來決定新的國會，但藍白是國會多數，卻不敢倒閣；對此，國民黨團書記長羅智強反擊，日本是首相連帶重選，賴總統若主動辭職跟國會一起改選，保證在野舉雙手、雙腳贊成。

羅智強表示，倒了一個行政院長卓榮泰，背後還有千千萬萬個卓榮泰，賴總統卻不用受檢驗，這樣的解散國會有何意義？民進黨立委一直說在野不敢重選、面對新民意，其實賴總統才不敢重選、不敢面對新民意。他並細數賴總統施政十大「失德亂政」，包括，「賴世凱」沒勇氣面對彈劾、喪權辱國及丟失台海縱深等。

國民黨立委王鴻薇也說，賴總統才是真正躲在憲政體制保護傘下、不願面對民意檢驗的人。高市早苗解散國會時，公開表示願意賭上政治生命負責，反觀賴總統，若真的解散國會，是否願意下台重選、承擔政治責任，答案顯而易見。

