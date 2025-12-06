綠轟李四川性別歧視！她酸：蘇巧慧民調停滯

▲台北市副市長李四川可望代表國民黨參選新北市長。（圖／記者嚴俊強攝，2025.10.21）

[NOWnews今日新聞] 台北市副市長李四川日前接受專訪，對主持人雪寶說出「這個你可能聽不懂」，再加讓日前說「施政不是穿得漂亮」的說法，綠營不斷砲轟李四川性別歧視。國民黨新北市議員江怡臻說，李四川並無貶抑女性之意，反而是因代表民進黨參選新北市長的綠委蘇巧慧民調停滯，民進黨才會「雞蛋裡挑鋼筋」，刻意放大用詞。

江怡臻強調，李四川從未將「年輕、女性」作為評價基準，而是希望主持人能聚焦專業議題。她反指民進黨刻意操作，把性別放在心上，目的在營造對比，讓蘇巧慧以「年輕、漂亮、有創意」的形象強化攻擊力道。

廣告 廣告

江怡臻表示，蘇巧慧不斷批評李四川「年紀大」「性別意識落後」，但這些標籤其實並不成立。她指出，蘇貞昌2018年參選新北市長時已71歲，即便李四川明年參選也僅68歲，「要打年齡牌，蘇巧慧並不佔優勢。」

江怡臻批評，綠營因抓不到有效攻擊點，焦慮之下不斷扭曲語意、放大片段，再由中央廚房帶風向。她諷刺，蘇巧慧從接任黨部主委後跑基層跑了一兩年、看板掛滿各區，但民調依然無法上升，這才是真正急於操作議題的原因。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新北市長最新民調曝！黃暐瀚揭「這人」表現突出 只輸李四川10%

新北議長蔣根煌爆月底宣布參選 李四川否認：先處理輝達進駐台北

公館圓環拆除後首遇上班日！他秀18秒影片驚：蔣萬安、李四川夠讚